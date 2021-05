Le Redmi Note 10 Pro a certainement beaucoup à offrir, avec l’appareil photo principal de 108 MP, l’écran AMOLED 120 Hz et tout cela – et n’oublions pas le prix abordable. Mais il manque une chose, c’est la connectivité 5G.

La propagation de la 5G à travers le monde a peut-être été entravée par la pandémie, mais la couverture continue de croître à un rythme régulier, donc même pour un ranger intermédiaire, il devient important d’offrir la connectivité de nouvelle génération. Après tout, Xiaomi a déjà quelques appareils de marque 5G « Lite » dans cette classe, mais ceux-ci sont plus chers que Redmis.

Selon une nouvelle rumeur, accompagnée de l’image que vous pouvez voir ci-dessus, un Redmi Note 10 Pro 5G pourrait être en préparation. Cela ressemble à une image promotionnelle officielle pour le marché espagnol, et ce qui est représenté est un smartphone qui ressemble beaucoup au Redmi Note 10 Pro de l’arrière. Et puis il y a tout le débat sur la remise en question des limites de la connectivité 5G et autres.

Alors est-ce possible? Serait-ce notre premier aperçu du prochain Redmi Note 10 Pro 5G? Eh bien, évidemment, seul le temps nous le dira, mais nous ne voyons vraiment pas pourquoi Xiaomi ne travaillerait pas sur un tel appareil. Espérons qu’il obtiendra un meilleur chipset que le Snapdragon 732G à l’intérieur du modèle 4G.

La rumeur l’a – ce sera le Snapdragon 750G, qui est toujours une amélioration, nous allons donc le prendre. Il vaut probablement mieux ne pas espérer le Snapdragon 780G, car son utilisation cannibaliserait certainement les ventes du Mi 11 Lite 5G récemment lancé, qui est plus cher.

Hormis cette différence, il reste à voir si le Redmi Note 10 Pro 5G sera identique à son frère 4G. Ce n’est pas acquis, car le Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 5G sont des appareils très différents, malgré les noms similaires qui prêtent à confusion.

