Redmi Note 10 en vente tôt en Inde, officieusement

Alors que nous attendons patiemment l'annonce de Redmi Note 10 le 4 mars, un magasin en Inde a déjà commencé à vendre l'appareil. Le magasin a publié une image avec plusieurs unités Note 10 sur sa page Instagram ainsi qu'une courte vidéo pratique détaillant le design et les spécifications clés. Toutes les images et vidéos ont ensuite été supprimées.







Redmi Note 10 unités à vendre

Le téléphone correspond à la plupart des fuites et nous pouvons voir l’autocollant à l’arrière de l’appareil l’identifie comme étant le M2101K7AI. Il est fabriqué en Inde et est vendu sans boîte au détail pour 17 000 INR (234 $), ce qui nous donne une estimation approximative du prix.

L’unité de la vidéo est livrée avec un stockage de 128 Go et démarre Android 11 avec MIUI 12 sur le dessus. Sur la base des rumeurs passées, le Redmi Note 10 devrait être lancé avec un écran LCD 120Hz, un chipset Snapdragon 735G et un appareil photo principal 48MP aux côtés d’une batterie de 5050 mAh.

