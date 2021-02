Redmi Note 10 devrait faire ses débuts le 4 mars

Il a déjà été confirmé que la série Redmi Note 10 sera lancée début mars, mais aujourd’hui, nous avons une date réelle pour l’annonce mondiale – le 4 mars. Les pages de destination mi.com et Amazon India pour la série Note 10 sont déjà en ligne.

# RedmiNote10 La série est prête pour ses débuts mondiaux le 03/04/21! 🚀#RedmiNote a été le smartphone le plus aimé de l’Inde et nous sommes ravis de vous proposer le prochain # 10on10 vivre! Soyez notifié 👇https: //t.co/cwYEXdVQIo: https://t.co/MDkxGjnj3e@AmazonIN: https://t.co/P3NpRRcFeG pic.twitter.com/yvco9UCuqR – Redmi India – La série # RedmiNote10 arrive! (@RedmiIndia) 16 février 2021

Nous nous attendons à voir les Redmi Note 10 et Note 10 Pro lors de l’événement. Les teasers précédents se sont concentrés sur les améliorations de la caméra et, sur la base des fuites actuelles, nous nous attendons à un tireur principal de 108 MP. D’autres spécifications rumeurs incluent le chipset Snapdragon 750G et un écran LCD à taux de rafraîchissement élevé. Nous trouverons sûrement plus de détails sur la série Note 10 avant leur lancement, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.

