Redmi Note 10 Date de sortie, prix, spécifications et rumeurs sur les fonctionnalités

La gamme Note de Redmi s’est rapidement bâtie la réputation de fournir des spécifications impressionnantes à un prix abordable. Maintenant que le nouveau modèle doit être lancé, nous rassemblons toutes les nouvelles et rumeurs entourant la gamme très attendue Redmi Note 10.

Nous nous attendons à voir plusieurs téléphones Redmi Note 10 lancer dans le monde, et il n’y a pas longtemps à attendre non plus.

Quand le Redmi Note 10 sera-t-il publié?

Xiaomi a confirmé que le Redmi Note 10 fera ses débuts mondiaux le 4 mars 2021, des événements de lancement ayant lieu en Europe et en Inde.

La série Redmi Note consiste à vivre pour relever le défi. Le 4 mars à 20h00 (GMT + 8), voyez comment # RedmiNote10Series perpétue cet héritage! pic.twitter.com/oXzblo5ZlO – Xiaomi (@Xiaomi)

25 février 2021

Avec la gamme Redmi Note 9, le Note 9 Pro a été le premier à apparaître, lancé en Inde en mars puis disponible dans le monde entier en mai. Le Note 9S a été lancé dans le monde entier en avril, tandis que le Note 9 standard est apparu en mai. Il est possible que Xiaomi adopte la même approche cette année, alors ne vous attendez pas nécessairement à ce que chaque téléphone Redmi Note 10 se lance simultanément.

Il existe déjà une page officielle Redmi Note 10 sur le site mi.com où vous pouvez consulter tous les derniers teasers de Xiaomi concernant son nouveau modèle Redmi.

Combien coûtera le Redmi Note 10?

Il n’y a pas de confirmation officielle du prix du Redmi Note 10 pour le moment, il vaut donc la peine de prendre en compte le coût de son prédécesseur à titre de guide.

Au Royaume-Uni, le Redmi Note 9 était disponible en deux versions, qui s’alignaient comme suit:

Redmi Note 9 3 Go / 64 Go – 179 £

Redmi Note 10 4G / 128 Go – 199 £

Ceux-ci étaient également accompagnés des Redmi Note 9S, Note 9T et Note 9 Pro, qui pourraient emboîter le pas avec la gamme Note 10.

Redmi Note 9S 4 Go / 64 Go – 199 £

Redmi Note 9S 6 Go / 128 Go – 229 £

Redmi Note 9T 4 Go / 64 Go – 229 £

Redmi Note 9T 4 Go / 128 Go – 249 £

Redmi Note 9 Pro 6 Go / 64 Go – 249 £

Redmi Note 9 Pro 6 Go / 128 Go – 269 £

Il y a des indications que Xiaomi pourrait préparer des capacités 5G pour la nouvelle version, comme il l’a fait avec le Redmi Note 9T, plus une augmentation des spécifications pour l’appareil photo principal, il se peut donc que le prix grimpe. Mais nous sommes assez convaincus que la série Redmi Note 10 ne s’éloignera pas trop du coût des modèles Note 9.

Quelles spécifications et fonctionnalités verrons-nous dans le Redmi Note 10?

Jusqu’à présent, il y a eu peu de spécifications confirmées pour le Redmi Note 10, bien que Xiaomi ait confirmé sur Twitter que les fans peuvent s’attendre à ce que la série prenne en charge un affichage de taux de rafraîchissement de 120Hz et une caméra arrière de 108Mp – les deux spécifications vues dans le produit phare Xiaomi Mi 11.

De toute évidence, avec la date de lancement si proche, il y a eu un certain nombre de rumeurs et de fuites nous donnent une image plus complète de ce que la version finale peut contenir.

GSMArena a signalé une fuite d’image de la boîte pour le Redmi Note 10, sur laquelle il montre que l’appareil comportera un FHD + AMOLED DotDisplay et une caméra Quad 48Mp. Ce serait un pas en avant par rapport au panneau IPS sur le Redmi Note 9, mais il semble que l’optique restera la même.

Bien sûr, un appareil photo de 48Mp est en conflit avec les propres affirmations de Xiaomi concernant un tireur de 108Mp, mais cela signifie probablement que le tireur haute résolution sera réservé au modèle Note 10 Pro, avec des spécifications plus modestes sur le Note 10 vanille.

Une chose que nous savons avec certitude est que le Redmi Note 10 passera de la puce MediaTek Helio qui était dans le Note 9 à un processeur Qualcomm Snapdragon de milieu de gamme. Lequel reste un mystère au moment de la rédaction de cet article, mais cela pourrait être le 765G que l’on trouve dans le Xiaomi Mi 10 Lite ou le 750G qui a fait son chemin vers le Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Le 732G qui est apparu dans le Poco X3 NFC est probablement trop bas et n’a pas les capacités 5G que les nouveaux téléphones en 2021 auront sans aucun doute en standard.

Gorilla Glass apparaîtra sur le panneau avant du Note 10, comme indiqué sur une image officielle du mini-site Redmi Note 10. Curieusement, là où plusieurs sites d’actualités ont montré la même image indiquant également un indice d’étanchéité IP52, il manque actuellement cette partie de l’image mais laisse une virgule comme si elle était censée y être. Cela pourrait être un problème avec le rendu du site ou est-ce une modification de dernière minute de l’appareil lui-même?

Le combiné est promis pour présenter un nouveau design qui est plus mince et plus léger que son prédécesseur. Xiaomi déclare également que le modèle offrira une charge plus rapide, alors se pourrait-il que la technologie de charge rapide 4+ ou 5 de Qualcomm accompagne ses processeurs dans la gamme Note cette année?

Quelle que soit la vérité, tout sera révélé le 4 mars. Assurez-vous donc de revenir à cette date, car nous couvrirons tout ce que Redmi a à offrir aux clients en 2021.

