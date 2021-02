Redmi Note 10 a confirmé son lancement le 4 mars, pour être vendu via Amazon en Inde

La série Redmi Note 10 fera ses débuts le 4 mars, a annoncé Xiaomi quelques jours après avoir confirmé son développement. Le téléphone arrivera également en Inde, bien que sa date de vente exacte reste incertaine pour le moment. Selon un rapport précédent, la nouvelle série Redmi Note 10 comprendra la vanille Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro. Notamment, Xiaomi lancera également deux nouveaux produits audio en Inde le 22 février. La société devrait dévoiler un nouveau haut-parleur et des écouteurs sans fil.

Le développement a été partagé par la sous-marque Xiaomi Redmi sur ses poignées de médias sociaux. Dans un tweet, la société de technologie chinoise a également révélé que la vente du téléphone aurait lieu en Inde via Amazon. Le nouveau développement clarifie les rumeurs passées sur le lancement du téléphone le 10 mars. Xiaomi avait précédemment taquiné que la dernière série offrirait les performances les plus «fluides», sans partager de détails spécifiques. Notamment, un rapport avait suggéré que la série Redmi Note 10 serait « tarifée de manière agressive » en Inde étant donné que la série Redmi Note 9 n’a pas bien performé en termes de vente.

Le modèle vanille Redmi Note 10 était également apparu sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS) en janvier 2021. Le Redmi Note 10 Pro et le vanilla Redmi Note 10 seraient apparus sur plusieurs sites Web de certification au cours des dernières semaines. spécifications clés. Le Redmi Note 10 est censé être livré avec un écran LCD 120Hz et le chipset Qualcomm Snapdragon 732G. Le smartphone peut également comporter un système à quatre caméras 64MP et une batterie de 5050 mAh avec prise en charge de la charge rapide. D’autre part, le Redmi Note 10 Pro serait disponible en trois configurations: 6 Go + 64 Go, 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go.

Xiaomi avait annoncé que les smartphones de la série Redmi Note avaient expédié plus de 20 unités de crore dans le monde, depuis ses débuts en 2014. La société a également affirmé que le Redmi Note 8 était la deuxième série de smartphones la plus vendue dans le monde entre le 1er janvier et le 30 juin ( 1er semestre 2020).