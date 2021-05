Redmi Note 10 5G à revoir

Nous nous souvenons lorsque les réseaux 3G ont commencé à se déployer – ils ont été les premiers à offrir un Internet rapide en déplacement. Vous pouvez naviguer confortablement sur le Web et même diffuser des vidéos (y compris le chat vidéo). C’était une grosse affaire. Ensuite, la 4G est arrivée et a encore amélioré les vitesses, mais plus important encore, elle a réduit la latence.

Nous passons maintenant au prochain G et qu’est-ce que cela promet? Plus de vitesse, moins de latence. Avec un téléphone comme le Redmi Note 10 5G, vous pouvez être parmi les premiers à découvrir les réseaux de nouvelle génération sans la prime de prix d’une technologie de pointe – ce modèle commence à seulement 200 $.

Ce téléphone tire ses pouvoirs 5G d’un chipset MediaTek Dimensity 700. Notre première rencontre avec cette puce n’a eu lieu que la semaine dernière – elle est également au cœur du Realme 8 5G. Il compare bien la fourchette de prix et a réussi à rester cool.

De plus, il dispose d’un modem 5G sub-6 qui peut fournir des vitesses de liaison descendante allant jusqu’à 2,77 Gbps. Il faudra attendre quelques années avant que les réseaux n’offrent réellement de telles vitesses. Il n’y a pas de support mmWave, mais vous ne voyez pas grand-chose en dehors des États-Unis, donc cela ne fait aucune différence.

Donc, tout a fière allure du côté de la 5G. Cependant, le Redmi Note 10 5G et le Realme 8 5G partagent plus que le chipset – les deux ont l’impression d’avoir dû faire beaucoup de réductions pour atteindre leur objectif de prix.

Le Note 10 5G est le seul de sa famille à utiliser un écran LCD au lieu d’un AMOLED, le seul à ne pas avoir d’appareil photo ultra grand angle et le seul à ne pas avoir une charge rapide de 33W (il se recharge à 18W à la place).

Le Redmi Note 10 vous offrira ces choses au même prix, mais cela vous coûtera la connectivité 5G. Le Note 10 5G a tout misé sur ce modem de nouvelle génération.

Cela a ses avantages et ses inconvénients. Pro: il n’y a pas beaucoup de téléphones compatibles 5G dans cette gamme de prix. Et celui-ci est agréablement léger et tient bien dans la main. Con: bien, les choses que nous avons mentionnées ci-dessus. En outre, la majeure partie de l’économie de poids est due à la construction en plastique.

Comme beaucoup d’offres concurrentes dans ce segment, la caméra principale 48MP à l’arrière ne peut pas enregistrer de vidéo 4K. Le Realme 8 5G ne le peut pas non plus, par exemple, ni l’Oppo A74 5G. Ils plafonnent tous à 1080p.

Nous savons que certains préféreraient l’écran LCD IPS 90Hz à l’AMOLED 60Hz du Note 10. Bien qu’à première vue, il semble sombre et avec une teinte bleue, alors que l’écran Note 10 Pro s’est avéré assez bon dans notre examen, le Note 10S a fait assez bien dans notre examen pratique aussi.

Le GPU ne peut pas exécuter de nombreux jeux à 90 ips, mais l’interface utilisateur se déroule en douceur et la connexion 5G à faible latence sera une aubaine pour les jeux rapides. La charge de 18 W n’est pas trop lente même avec une batterie de 5000 mAh, surtout lorsque la batterie promet de durer 16 heures de jeu avant de devoir être rechargée.

Tous ces sacrifices en valent-ils la peine au nom de la 5G? Il y a certainement une place sur le marché pour les téléphones 5G à 200 $ et il y en a déjà quelques-uns (mais ils ne sont pas pour tout le monde). À la fin du processus d’examen, nous devrions avoir une image claire de la façon dont le Redmi Note 10 5G se compare à la concurrence.



Malgré son prix bas, le Redmi Note 10 5G est livré avec un chargeur 22,5 W et un étui

À propos, le Poco M3 Pro 5G qui a été dévoilé plus tôt cette semaine n’est qu’un Redmi Note 10 5G avec un nouveau nom et un nouveau design pour le dos, vous pouvez donc voir ce matériel sous l’un des deux noms dans votre cou du les bois.