Redmi Note 10, 10 Pro et 10 Pro Max font leurs débuts en Inde

La ligne Redmi Note s’est solidifiée en tant que gamme clé de Xiaomi. À partir de sa dixième édition, trois téléphones – le Note 10, le Note 10 Pro et le Note 10 Pro Max, qui viennent de faire leurs débuts en Inde. Alimenté par le Snapdragon 732G et un appareil photo principal de 108 MP, le Note 10 Pro Max est le leader du peloton. Le Note 10 Pro classique propose le même chipset et le même jeu de tir principal 64MP, tandis que le Note 10 vanilla est livré avec le SD 678 et un appareil photo 48MP. Les trois combinés sont livrés avec des écrans Super AMOLED, ce qui est une première pour la gamme Redmi Note.

Redmi Note 10 Pro Max

Le coup d’envoi est le premier Redmi Note avec un écran Super AMOLED 120 Hz – le Note 10 Pro Max. Il est livré avec un panneau FHD + de 6,67 pouces avec un appareil photo 16MP logé dans une petite découpe perforée (2,96 mm). L’écran prend également en charge HDR 10 et jusqu’à 1200 nits de luminosité maximale et est protégé par Gorilla Glass 5.

À l’arrière, nous trouvons le capteur ISOCELL HM2 108MP de Samsung à l’intérieur du tireur principal. Il a une taille de 1 / 1,52 ″ avec des pixels de 0,7 μm et une mise au point automatique Super-PD. Le mode par défaut utilise un processus de regroupement 9-1 produisant efficacement des prises de vue de 12 MP. Il existe également un vivaneau ultra-large 8MP, une caméra télé-macro 5MP avec zoom 2x et un capteur de profondeur 2MP.

Le Snapdragon 732G se trouve sous le capot avec 6/8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage qui est toujours extensible via microSD. Sur le front du logiciel, nous avons Android 11 basé sur MIUI 12. Le téléphone est également livré avec un blaster IR, une prise casque, deux haut-parleurs stéréo et une classification IP52. La batterie atteint 5020 mAh et offre des capacités de charge de 33 W.

Le Redmi Note 10 Pro Max commence à 18999 INR (261 $) pour la version 6/64 Go. Il existe une variante 6/128 Go pour 19 999 (275 $) tandis que le modèle 8/128 Go coûtera 21 999 (302 $). Il est disponible dans les couleurs Dark Night, Glacial Blue et Vintage Bronze.

Les premières ventes en Inde sont prévues pour le 18 mars sur mi.com, Amazon India, tandis que les autres partenaires commerciaux de Xiaomi apporteront le téléphone à une date ultérieure.

Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro classique dispose du même écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un chipset Snapdragon 732G que le Pro Max. La configuration de la caméra à l’arrière remplace la caméra 108MP par un capteur Samsung GW3 64MP. Les trois capteurs restants sont identiques (8MP + 5MP + 2MP) au Note 10 Pro Max.

Le Note 10 Pro reçoit également une batterie de 5020 mAh avec une charge de 33 W et des haut-parleurs stéréo, une prise casque et un blaster infrarouge. La RAM est disponible en 6/8 Go tandis que le stockage varie entre 64 Go et 128 Go et est extensible via microSD.

Le Redmi Note 10 Pro commence à 15999 INR (220 $) pour la version 6/64 Go. Il existe une variante 6/128 Go pour 16 999 (234 $), tandis que le modèle 8/128 Go coûtera 18 999 (261 $). Les options de couleur incluent Dark Night, Glacial Blue et Vintage Bronze. Les premières ventes en Inde sont prévues pour le 17 mars

Redmi Note 10

La troisième entrée Note 10 apporte un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Il est alimenté par le chipset Snapdragon 678 avec 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage extensible.

La configuration de la caméra comprend un jeu de tir principal Sony IMX582 de 48 MP, un module ultra-large de 8 MP et deux capteurs de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. La caméra selfie arrive à 13MP. En ce qui concerne la batterie, nous obtenons une cellule de 5000 mAh qui effectue une charge rapide de 33 W comme les frères Pro et le côté logiciel est à nouveau couvert par MIUI 12 au-dessus d’Android 11.

Le Redmi Note 10 commencera à 11 999 INR (165 $) pour la version 4/64 Go et montera à 13 999 (192 $) pour la variante 6/128 Go. Les premières ventes commencent le 16 mars sur mi.com et Amazon India. Les options de couleur incluent Shadow Black, Frost White et Aqua Green.

Dans quelques heures, Xiaomi annoncera également sa gamme Redmi Note 10 pour le public mondial – restez à l’écoute, car cet événement pourrait donner encore plus de surprises!