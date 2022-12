Redmi lancera Watch 3, Band 2, Buds 4 Lite et le nouveau Note 12 Pro Speed ​​le 27 décembre

La marque Redmi de Xiaomi, qui opère de manière semi-indépendante en Chine, se prépare pour son grand événement de demain. La série phare de smartphones Redmi K60 arrive, et nous savons qu’elle aura au moins deux looks très différents – un avec un dos en cuir végétalien bleu et un autre conçu pour ressembler à du carbone.

Nous nous attendons également à une vague de nouveaux appareils, dont deux nouveaux appareils portables – Redmi Watch 3 et Redmi Band 2 – ainsi que de nouveaux écouteurs TWS Redmi Buds 4 Lite.

En plus de cela, nous attendons également un tout nouveau smartphone Redmi Note 12 Pro Speed ​​qui apporte un nouveau chipset, un appareil photo et un look avec une couleur vert menthe fantaisie.























Redmi K60 en noir carbone, cuir végétalien bleu

Le Redmi K60 aura un soi-disant écran 2K, qui est de 1220p – l’étape intermédiaire entre QHD et Full HD. La marque Xiaomi a développé un algorithme d’IA qui apprend à fournir la meilleure luminosité automatique avec le temps. Les images révèlent également que le panneau sera plat, mais nous ne savons pas si cela s’applique au Redmi K60, au Redmi K60 Pro ou à tout autre téléphone aligné pour une annonce.

Il existe également un capteur Sony IMX800 dans un (ou plusieurs) de ces téléphones. Il s’agit d’un appareil photo de 50 MP, souvent repéré dans les appareils haut de gamme, et celui-ci sera couplé à l’OIS.











Caractéristiques du Redmi K60

La Redmi Watch 3 est livrée avec un écran AMOLED de 1,75″, qui est presque 15 % plus grand que le prédécesseur, et elle aura une luminosité de 341 ppi et 600 nits. Nous pouvons voir un seul bouton sur le côté droit, et un teaser a révélé une option de bracelet vert vif.

Le Redmi Band 2 apporte un écran de 1,47″ avec une zone tactile 76 % de plus que le premier Redmi Band. Le corps mesure 9,99 mm et n’aura aucune clé physique. Ensuite, il y a le Redmi Buds 4 Lite, également traduit par Youth, en vert et orange pour correspondre au style de ses jeunes utilisateurs. Chaque bourgeon ne pèsera que 3,9 grammes.













Redmi Watch 3 • Redmi Band 2 • Redmi Buds 4 Lite

Le Redmi Note 12 Pro Speed ​​n’a pas été mentionné par la société ; il a été divulgué par POURQUOILAB sur Weibo. Le nouveau téléphone conservera le design général avec trois caméras sur un îlot rectangulaire et des côtés plats, mais le logo Redmi se dirige vers le haut du panneau arrière.

Le téléphone devrait conserver l’empreinte globale de la série Redmi 12 Pro mais remplacera le Dimensity 1080 par un chipset Snapdragon 778G. Le 108 MP devrait également être remplacé par un capteur Sony IMX766 de 50 MP. Son prix devrait être inférieur à 1 699 CNY, soit le coût actuel d’un Redmi Note 12 Pro standard.

