Redmi lance Watch 3, Band 2 et Buds 4 Lite dans des couleurs jubilatoires

Xiaomi a présenté aujourd’hui les smartphones haut de gamme Redmi K60 et un nouveau milieu de gamme Redmi Note 12 Pro Speed. La scène a également vu l’arrivée de trois appareils portables intelligents – une Redmi Watch 3 avec un écran plus grand, une nouvelle Band 2 avec un corps fin et léger et des Buds 4 Lite aux couleurs fantaisie à bas prix.

Tous sont disponibles à l’achat en Chine.

Montre Redmi 3

Le nouveau portable est livré avec un écran AMOLED carré de 1,75 pouces de diagonale. Il est de 341 PPI et prend en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et Redmi a déclaré qu’il pourrait atteindre une luminosité de 600 nits. Le corps a des côtés plats, similaires à la tendance actuelle des smartphones, et il y a un bouton dur sur le côté.

Redmi Watch 3 offre un affichage permanent, et pendant que l’appareil est alimenté, il peut avoir plus de 200 cadrans de montre différents.

Xiaomi a amélioré la batterie de la Watch 3, et maintenant elle peut fonctionner pendant 12 jours sur une seule charge, avec une surveillance continue de la SpO2 (oxygène sanguin) et de la fréquence cardiaque. L’appareil est certifié pour une utilisation sous-marine à 5 ATM et fonctionne également avec le GNSS pour un suivi précis dans le sport.

En parlant de sport, il existe 121 modes d’entraînement différents, et le portable peut fonctionner indépendamment sans avoir besoin d’un compagnon smartphone, car il dispose d’une navigation GPS. Cependant, un téléphone est nécessaire pour les appels Bluetooth et la société a apporté un microphone à réduction de bruit pour une meilleure qualité des appels.











Principales caractéristiques de la Xiaomi Redmi Watch 3

Le prix de la Redmi Watch 3 est fixé à 499 CNY. Il est disponible en noir ou blanc (ce qui ressemble plus à l’ivoire), bien qu’il existe trois sangles colorées pour une personnalisation plus poussée – elles coûtent 69 CNY supplémentaires.

Bande Redmi 2

Avec le lancement de ce portable, les frontières entre une montre connectée et un bracelet connecté sont plus floues que jamais. Le Band 2 a un écran de 1,47″, soit 76 % de plus que le premier Redmi Band. Le bracelet lui-même mesure 9,99 mm d’épaisseur et pèse 14,9 grammes.

Cet appareil ne prend pas en charge les appels Bluetooth, mais offre toujours des fonctionnalités sophistiquées telles que la mesure de l’oxygène dans le sang et un suivi du cycle menstruel pour les femmes. Il existe plus de 30 modes d’exercice et la batterie peut vivre six jours sur une seule charge avec une utilisation intensive ou près de 14 jours avec une utilisation “normale”.

Le Redmi Band 2 coûte 159 CNY jusqu’à la fin de 2022, puis le prix grimpe à 169 CNY. Il existe six options de couleur pour l’utilisateur : vert fluorescent, or rose, noir, bleu clair, vert foncé et blanc.

Redmi Buds 4 Lite

Ces écouteurs sont également appelés Youth en chinois, car ils sont annoncés pour un jeune public qui aime les couleurs vives.

Ces Buds 4 Lite sont livrés avec un pilote de 12 mm pour un son profond et une réduction intelligente du bruit pendant les appels. Chaque bourgeon ne pèse que 3,9 grammes et l’ensemble, deux bourgeons + étui, offre jusqu’à 20 heures d’autonomie. Les autres spécifications incluent la connectivité Bluetooth 5.3 qui fonctionne à merveille pour une connexion instantanée avec certains appareils Xiaomi, et les bourgeons sont certifiés IP54 contre la pénétration d’eau et de poussière.

Le Redmi Buds 4 Lite est disponible en blanc et noir, qui sont de jolies couleurs unies. Les options les plus intrigantes sont Orange, où les bourgeons et le boîtier sont de couleurs vives, et Vert, où seuls les bourgeons et l’intérieur du boîtier partagent le même travail de peinture.

Le prix est de 139 CNY jusqu’à la fin de l’année ; ensuite, il passera à CNY149.

Source (en chinois)