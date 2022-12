Redmi K60 Gaming ne se produit pas, confirme Xiaomi VP

Le Xiaomi 13 est lancé ce dimanche et un vice-président de la société a révélé qu’il serait plus puissant que les téléphones de jeu. Lu Weibing, également connu sous son nom occidental William Lu, a déclaré qu’en 2023, nous n’aurons pas besoin d’appareils dédiés pour les jeux sur Android, et cette tendance est « vouée à mourir ».

Le vice-président est également le président de Xiaomi Chine et le responsable de la marque Redmi, ce qui signifie que nous ne devrions pas nous attendre à l’appareil de jeu Redmi K60, car le Redmi K60 standard devrait suffire à tous les besoins de jeu des clients.





La série Redmi K60 est déjà en production, comme l’ont révélé certaines photos d’espionnage. La gamme se composera d’un Redmi K60E, confirmé pour avoir le chipset Dimensity 8200 qui est développé avec le jeu à l’esprit; un Redmi K60 vanille avec puce Snapdragon 8+ Gen 1 et un Redmi K60 Pro avec le dernier né de Qualcomm – le produit phare actuel Snapdragon 8 Gen 2.

Auparavant, Lu a déclaré que Dynamic Island était testé par l’équipe de développement de logiciels Xiaomi, nous pourrions donc voir le panneau de notification de type Apple dans les téléphones Redmi K60, même si les caméras selfie restent dans le coin.

La source (en chinois) | Passant par