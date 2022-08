Redmi K50S Pro avec chipset Snapdragon 8+ Gen 1 révélé par AnTuTu

La marque Xiaomi Redmi devrait apporter un smartphone K50S Pro avec un appareil photo 200MP. L’appareil portant le numéro de modèle 22081212C est apparu sur AnTuTu, marquant 1 120 691 points.

Le résultat est similaire à d’autres téléphones avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, suggérant que ce nouveau Redmi aura également le dernier chipset phare de Qualcomm.









Xiaomi Redmi K50S Pro sur AnTuTu

Le score est une somme des performances brutes dans quatre domaines clés : CPU (261 363), GPU (489 064), mémoire (193 133) et interface et expérience utilisateur (177 131). Les chiffres suggèrent que le téléphone utilise la RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1.

Nous nous attendons à ce que le téléphone ait MIUI 13 au-dessus d’Android 12, et d’autres spécifications supposées incluent un écran 120 Hz avec une résolution Full HD+, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W et jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

