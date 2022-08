Redmi K50 Ultra avec SD 8+ Gen 1 et plus grand Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ annoncé

Xiaomi a dévoilé aujourd’hui le premier téléphone Redmi avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, qui dispose également d’un écran impressionnant. En parlant d’écrans, il y a aussi le nouveau Xiaomi Pad 5 Pro avec un écran plus grand de 12,4 pouces.

Xiaomi Redmi K50 Ultra

Le Redmi K50 Ultra est comme un mélange du K50 Pro et du K50 Gaming, mais meilleur qu’eux à certains égards. Il s’agit du premier téléphone Redmi à proposer le nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1, après uniquement les produits phares 12S et le nouveau Mix Fold 2 dans l’écurie Xiaomi.













Le Redmi K50 Ultra est le premier de la série avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1

Le chipset est attaché à une chambre à vapeur de 3 725 mm² qui promet de garder la puce au frais même après plus de 2 heures de jeu. Et plus important encore, il peut maintenir près de 120 images par seconde après tout cela. Mais nous allons arriver à l’écran, pour l’instant disons simplement que le chipset est associé à 8/12 Go de RAM LPDDR5 (6 400 Mbps) et 128/256/512 Go de stockage UFS 3.1.

L’écran AMOLED mesure 6,67 pouces, comme ses frères et sœurs. Cependant, il s’agit d’un panneau 12 bits rare, qui peut restituer 68,7 milliards de couleurs. À titre de comparaison, le K50 Gaming a un panneau 10 bits (1 080 x 2 400 pixels) et le K50 Pro a un panneau 8 bits (1 440 x 3 220 pixels). L’affichage a un calibrage des couleurs parfait (deltaE est d’environ 0,38) et il le reste grâce au capteur de température de couleur ambiante. HDR10+ et Dolby Vision sont pris en charge.













Le K50 Ultra dispose d’un panneau 12 bits rare avec une résolution qui équilibre la qualité d’image avec la consommation d’énergie

La résolution se situe entre FHD + et QHD +, 1 220 x 2 712 pixels, ce qui équivaut à 446 ppi. Selon Xiaomi, cet écran est presque aussi beau qu’un panneau QHD+, mais il consomme moins d’énergie. Quelques statistiques supplémentaires à mentionner : taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et gradation PWM haute fréquence de 1 920 Hz. Une dernière information intéressante à propos de l’écran est que le lecteur d’empreintes digitales intégré peut également mesurer votre fréquence cardiaque.

Le Redmi K50 Ultra emprunte le système d’alimentation du K50 Pro – une batterie de 5 000 mAh qui offre une charge rapide de 120 W grâce à la puce interne Surge P1. Selon les chiffres officiels, cette batterie est bonne pour durer plus d’une journée (grâce au nouveau chipset et à l’affichage efficace).

La caméra est également retirée du Pro, y compris le capteur principal 108MP avec OIS. Il s’agit d’un capteur HM6 1/1,4″ avec des pixels natifs de 0,64 µm, qui peuvent être combinés (9 pour 1) en pixels effectifs de 1,92 µm. Cet appareil photo a un objectif combiné avec 1 verre et 5 éléments en plastique qui laisse passer plus de lumière et une ouverture lumineuse f/1.6 pour démarrer.

Également à l’arrière se trouve un appareil photo ultra large 8MP assez basique et un objectif macro 2MP, la caméra selfie à l’avant a un capteur 20MP (IMX596).

Il s’agit d’un téléphone 5G avec connectivité Wi-Fi 6E et il y a à la fois NFC et un blaster IR à bord. Les haut-parleurs stéréo prennent en charge Dolby Atmos, tandis que la sortie filaire (via USB-C) et sans fil vers les écouteurs porte la marque Hi-Res Audio.











Redmi K50 Ultra en noir, argent et bleu

Le Redmi K50 Ultra commence à 3 000 CNY (445 $/430 €/35 500 ₹), consultez le tableau ci-dessous pour les autres configurations de mémoire. Le téléphone est disponible en noir, argent et bleu. Vous pouvez laisser un dépôt de 100 CNY pour réserver une place dans la file d’attente, les ventes commenceront bientôt.

Xiaomi Redmi K50 Ultra

8/128 Go 3 000 CNY

8/256 Go 3 100 CNY

12/256 Go 3 400 CNY

12/512 Go 3 700 CNY

12/512 Go Mercedes Édition F1 4 200 CNY





Une édition spéciale est disponible pour les fans de F1, la “Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition”. Oui, c’est une bouchée de nom, mais notez qu’il est limité à seulement 20 000 unités, donc les fans de Hamilton et Russell voudront peut-être en prendre un bientôt. S’ils ont les 4 200 CNY à revendre, bien sûr (c’est 500 CNY de plus que la version normale 12/512 Go).



Le Redmi K50 Ultra Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition

Voici une infographie qui résume les meilleures fonctionnalités du Redmi K50 Ultra :

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″

Comme son nom l’indique, la nouvelle tablette est une version plus grande du Pad 5 Pro d’origine (qui dispose d’un écran de 11 pouces). Le panneau d’affichage du nouveau Xiaomi Pad 5 Pro 12,4″ a la même résolution, 2 560 x 1 600 pixels, donc la densité de pixels est plus faible (244ppi contre 274ppi), mais vous obtenez 27 % de surface de visualisation en plus en retour.









Le nouveau Xiaomi Pad 5 Pro a un écran plus grand de 12,4″

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz a été conservé, mais il y a eu d’autres rétrogradations, par exemple l’échantillonnage tactile est maintenant de 120 Hz (le suivi du stylet fonctionne à 240 Hz) et il s’agit d’un panneau 8 bits (celui de 11 pouces était de 10 bits). Dolby Vision et HDR10 sont toujours pris en charge et la luminosité est la même à 500 nits.

La plus grande ardoise est livrée avec une batterie plus grande de 10 000 mAh (au lieu de 8 600 mAh), suffisante pour plus de 2 jours. Le système de charge rapide de 67 W atteint 60 % en 36 minutes et 100 % en 68 minutes. La société a même réussi à affiner la tablette, qui mesure désormais 6,66 mm (sans la bosse de la caméra) contre 6,9 ​​mm pour le modèle 11 pouces.









La tablette a été réduite à 6,66 mm • Quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos

Le reste est assez familier. Le Xiaomi Pad 5 Pro 12,4″ est alimenté par le même chipset Snapdragon 870 avec une configuration de base de 6/128 Go et deux nouvelles options : 8/256 Go et 12/512 Go (LPDDR5 et UFS 3.1 dans les trois cas).

La puce est peut-être la même, mais cette fois ses compétences 5G ne sont pas utilisées car il n’y a qu’une version Wi-Fi. Il prend en charge le Wi-Fi 6 (ax) double bande et le Bluetooth 5.2 (avec prise en charge LDAC et LHDC 2.0/3.0).

Le seul appareil photo important de la tablette – celui orienté vers l’avant – est basé sur un capteur IMX596 de 20 MP, qui réduit les pixels à 1,6 µm pour de meilleures performances en basse lumière. La caméra arrière a un capteur 50MP (1/2.76″, 1.28µm pixels post binning, ouverture f/1.8) et un capteur de profondeur 2MP. Seule la version 5G du Pad 5 Pro 11 pouces avait un appareil photo 50MP (mais avec un capteur différent).









Le port USB-C peut piloter un écran externe • Vous pouvez également utiliser la tablette comme ordinateur portable avec le clavier en option

Le port USB-C prend en charge les vitesses 3.2 Gen1, ce qui lui permet de piloter un moniteur externe via DisplayPort. La tablette est chargée avec MIUI 13 (basé sur Android 12). Ou vous fixez à froid le clavier pleine taille en option (64 touches, course des touches de 1,3 mm) pour transformer la tablette en un petit ordinateur portable. La béquille du clavier permet de régler l’angle de la tablette entre 110° et 122°. Comme mentionné précédemment, il existe également un stylet en option, qui a 4 096 niveaux de sensibilité à la pression et un suivi de 240 Hz. Il utilise des aimants pour se fixer à la tablette pour une conservation en toute sécurité et pour le chargement (il dure 8 heures d’une charge complète, 1 minute suffit pour 20 minutes d’utilisation).













Le Xiaomi Pad 5 Pro 12.4” peut être équipé d’un clavier et d’un stylet en option

Le Xiaomi Pad 5 Pro 12,4″ commence à 3 000 CNY (445 $/430 €/35 500 ₹) pour le modèle 6/128 Go, les réservations sont ouvertes aujourd’hui. La version 8/256 Go coûte 3 500 CNY et le modèle 12/512 Go le plus performant coûte 4 200 CNY. Le clavier est un supplément de 470 CNY, le stylet peut être à vous pour 350 CNY.











Coloris Xiaomi Pad 5 Pro 12.4”

Si vous aimez les résumés infographiques, profitez de celui-ci pour le Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 :

Source 1 | Source 2 (en chinois)