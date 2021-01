Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi lancera son smartphone Redmi K40 en Chine le mois prochain, a révélé la société. Le prix du Redmi K40 a également été révélé, ainsi que le fait que le smartphone sera livré avec le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. On ne sait rien d’autre sur le smartphone pour le moment, mais on s’attend à ce que le Redmi K40 soit taquiné plus loin dans la perspective du lancement en février. La série Redmi K40 succédera à la série Redmi K30 lancée l’année dernière.

Le prix du Redmi K40 a été révélé par le directeur général de Redmi, Lu Weibing, qui s’est rendu sur le site de micro-blogging chinois Weibo pour annoncer que le Redmi K40 sera lancé le mois prochain et sera au prix de 2999 CNY (environ 34000 Rs). Selon les rapports, il s’agit du prix de la variante de base du Redmi K40. Le produit phare économique sera un autre smartphone de la marque chinoise alimenté par le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, après que le Mi 11 soit devenu le premier smartphone alimenté par Snapdragon 888. Weibing a également laissé entendre que le Redmi K40 pourrait être équipé d’un écran AMOLED, mais a déclaré qu’il n’aura pas un design incurvé comme le Mi 11.

À part cela, on ne sait pas grand-chose sur le Redmi K40. Des fuites passées ont suggéré qu’il pourrait y avoir un Redmi K40 Pro dans le pipeline, qui abandonnerait la caméra selfie pop-up qui était présente sur le Redmi K30 Pro au profit d’une conception de perforation. Des fuites d’images en direct ont également suggéré que le Redmi K40 Pro pourrait être livré avec une configuration de caméra arrière quad.