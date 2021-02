Redmi K40, Redmi K40 Pro, K40 Pro + lancés avec des SoC Qualcomm Snapdragon, un écran 120 Hz et plus

La sous-marque Xiaomi Redmi a enfin lancé sa série Redmi K40 de smartphones phares. Le Redmi K40, le Redmi K40 Pro et le Redmi K40 Pro + ont été lancés uniquement en Chine pour le moment et ont été lancés jeudi lors d’un événement virtuel en Chine. Sur les trois smartphones, le Redmi K40 est alimenté par le SoC Snapdragon 870 de Qualcomm et le Redmi K40 Pro et le Redmi K40 Pro + sont alimentés par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. Les trois smartphones de la série Redmi K40 disposent d’un écran AMOLED 120 Hz et ont été lancés aux côtés des ordinateurs portables RedmiBook Pro 14 et RedmiBook Pro 15 ainsi que des écouteurs véritablement sans fil Redmi AirDots 3.

Le Redmi K40 a été au prix de 1999 CNY (environ 22 500 Rs) pour la variante de stockage 6 Go de RAM + 128 Go, la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go a été évaluée à 2199 CNY (environ 24700 Rs) et la RAM 8 Go + 256 Go de stockage La variante a été au prix de CNY 2.499 (environ Rs 28.000). La variante haut de gamme de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage a été au prix de 2699 CNY (environ 30 400 Rs). Le smartphone a été lancé en trois options de couleur: Dreamland, Icy White et Glossy Black. Le Redmi K40 Pro, en revanche, commence au prix de 2799 CNY (environ 31500 Rs) pour la variante de stockage de base 6 Go de RAM + 128 Go, la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go a été au prix de 2999 CNY (environ 33800 Rs). , et la variante de stockage de 8 Go de RAM + 256 Go a été au prix de 3299 CNY (environ 37 000 Rs). Le Redmi K40 Pro +, en revanche, a été au prix de 3699 CNY (environ 41600 Rs) pour la seule variante de stockage de 12 Go de RAM + 256 Go. La série Redmi K40 a été mise à disposition en précommande en Chine et les ventes commenceront le 4 mars.

Le Redmi K40 est livré avec un écran AMOLED Full HD + E4 de 6,67 pouces avec 1300 nits de luminosité maximale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Le rapport hauteur / largeur sur l’écran est de 20: 9. Le smartphone est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 870, associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il est soutenu par une batterie de 4520 mAh. En termes d’appareil photo, le Redmi K40 est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un tireur principal Sony IMX582 de 48 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur tertiaire de 5 mégapixels avec un objectif macro. À l’avant, le Redmi K40 porte un jeu de tir selfie de 20 mégapixels.

Le Redmi K40 Pro arbore également un écran AMOLED Full HD + E4 de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Le Redmi K40 est alimenté par un chipset Octa-core Qualcomm Snapdragon 888 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. La batterie du Redmi K40 Pro est une unité de 4520 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W. En termes de caméra, le Redmi K40 Pro est également livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un tireur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur tertiaire de 5 mégapixels.

Le Redmi K40 Pro + haut de gamme partage le même matériel que le Redmi K40 Pro avec un chipset Qualcomm Snapdragon 888 et un écran de 6,67 pouces, entre autres. Cependant, le Redmi K40 Pro + est livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. La caméra est la principale différence. Le Redmi K40 Pro + est livré avec un jeu de tir principal Samsung HM2 de 108 mégapixels au lieu du chipset Sony IMX686 de 64 mégapixels sur le Redmi K40 Pro. Le reste du module de caméra est également le même que le Redmi K40.