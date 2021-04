Xiaomi se prépare à lancer un autre téléphone de la famille Redmi K40, mais cette fois, il sera centré sur le jeu. Une poignée de teasers dans le passé ont révélé certaines des spécifications clés, y compris un chipset MediaTek Dimensity 1200.

Maintenant, un autre teaser nous donne également un aperçu de la performance. Lors d’un test de référence AnTuTu 9, l’appareil a obtenu un score impressionnant 724 495 points, qui est juste au-dessus du Snapdragon 870 que nous avons testé sur le OnePlus 9R et le vivo X60 Pro. Ce dernier a réalisé 720 352 points globalement.

En plus du SoC Dimensity 1200, le K40 axé sur les jeux offrira un écran 120 Hz avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 300 Hz et des déclencheurs d’épaule pop-up. Le combiné sera annoncé dans quelques jours seulement, mais il est probable que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour obtenir des informations sur la disponibilité mondiale, car l’annonce sera pour le marché chinois.

La source (en chinois)