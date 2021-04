Xiaomi aime renommer les appareils entre ses différentes sous-marques en fonction du marché et … vraiment, qui sait quoi d’autre. La gamme de la société est devenue de plus en plus confuse, en termes de dénomination, en grande partie grâce aux changements de nom incessants ici et là, et il semble que cela ne s’arrêtera pas de sitôt.

Aujourd’hui, une nouvelle rumeur prétend que le smartphone Redmi K40 Gaming Edition qui a été dévoilé hier pour le marché chinois sera éventuellement également proposé en Inde. Mais, évidemment, pas sous le même nom – ce serait trop facile.

Non, à la place, vous pourrez acheter le même appareil dans le sous-continent, de marque Poco F3 GT. Maintenant que le surnom « GT » apposé sur le nom est intéressant, puisque le Realme GT existe. Et aussi le GT Neo, qui a le même chipset que le Redmi K40 Gaming Edition et était censé arriver en Inde sous le nom de X7 Max 5G. Vous voyez, il n’y a pas que Xiaomi qui joue à ces jeux. Mais c’est drôle de le voir « emprunter » quelque chose à Realme, étant donné que la rumeur veut que le nom de Realme lui-même ait été créé pour être suffisamment similaire à Redmi sans aucun litige possible.

Quoi qu’il en soit, en attendant tout type de confirmation officielle sur la question de savoir si le Redmi K40 Gaming Edition sera réellement vendu en Inde sous le nom de Poco F3 GT, faisons un rappel sur les spécifications proposées. Il y a un écran OLED 6,67 « 1080×2400 120 Hz avec 1B couleurs, le chipset Dimensity 1200 à la barre avec 6/8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage, un triple système de caméra arrière (64 MP principal, 8 MP ultra large , Macro 2 MP), un vivaneau selfie de 16 MP, des haut-parleurs stéréo réglés par JBL et une batterie de 5065 mAh avec une charge rapide de 67 W.

Enfin, mentionnons que le même pronostiqueur qui a découvert ce qui va se passer en Inde dit également qu’il n’y a aucune chance que le Redmi K40 Gaming apparaisse en Europe, sous aucun nom. C’est vraiment dommage.

