Xiaomi et sa marque Redmi vont dévoiler un tout nouveau téléphone de jeu, qui fait partie de la série phare K40, et jusqu’à présent, nous n’avons entendu que des rumeurs sur le chipset. Aujourd’hui, la marque l’a confié à Weibo et a révélé que le Redmi K40 Gaming serait alimenté par un chipset Dimensity 1200.





Teasers de l’édition Gaming de Xiaomi Redmi K40

Le chipset Mediatek, basé sur la technologie 6 nm, est plus rapide sur papier que la plate-forme phare Snapdragon 888, qui alimente les smartphones Redmi K40 Pro. Le processeur apporte une unité Cortex A78 à 3 GHz, trois autres à 2,6 GHz et le troisième groupe de quatre unités est Cortex-A55 à 2 GHz.

Cependant, avec ce chipset et son processeur rapide, le Redmi K40 Gaming manquera une meilleure architecture et une taille de transistor plus petite, ce qui pourrait entraîner des problèmes de gestion des ressources et de la chaleur.

Quoi qu’il en soit, c’est le meilleur travail de Mediatek à ce jour, et nous nous attendons à ce que le combiné de jeu fonctionne plutôt bien, mais nous le saurons avec certitude une fois que le Redmi K40 Gaming sera annoncé la semaine prochaine.

