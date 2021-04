Alors que nous attendons patiemment l’annonce de demain de la Redmi K40 Gaming Edition, de plus en plus de fuites officielles continuent de se produire.

Le téléphone de jeu arborera une batterie de 5065 mAh avec une charge filaire de 67 W. Cela positionne l’appareil comme le membre Redmi K40 le mieux équipé en termes de capacité de la batterie et de vitesse de charge.





Redmi K40 Gaming Edition Batterie et affiches de vitesse de charge

En plus de la batterie et des spécifications de charge, Redmi a annoncé son partenariat avec JBL Audio et le K40 Gaming Edition sera le premier appareil à disposer de deux haut-parleurs réglés par la légendaire société audio. De plus, nous obtenons la confirmation que l’appareil sera livré avec le support Hi-Res Audio et Dolby Atmos.









Partenariat audio Redmi – JBL

La Redmi K40 Gaming Edition devrait faire ses débuts avec un écran OLED 120 Hz, le chipset Dimensity 1200 de MediaTek et les déclencheurs d’épaule physiques, le tout enveloppé dans un design élégant avec une esthétique subtile pour les joueurs.

