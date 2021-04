Le téléphone de jeu Redmi K40 sera le premier combiné de la marque Xiaomi, dédié aux joueurs mobiles. Tout en faisant partie de la série K40, il s’agit d’un tout nouveau téléphone avec des spécifications complètement différentes de celles actuellement disponibles, et la dernière fonctionnalité que nous avons apprise est l’affichage de premier ordre.

Redmi équipera son nouveau téléphone d’un OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de toutes les autres dernières cloches et sifflets qui conviennent à un téléphone de niveau phare.

Le nouveau panneau est 10 bits, ce qui signifie qu’il aura en théorie 1,067 milliard de couleurs, contrairement aux écrans 8 bits avec 16 millions de couleurs, utilisés uniquement par les hommes des cavernes de l’année 2020. En pratique, cela signifie une meilleure reproduction des couleurs transition plus douce.

La luminosité aura 8192 niveaux lui permettant de s’adapter de manière très précise dans toutes les conditions imaginables. Les autres spécifications incluent le support HDR10 +, la gamme de couleurs DCI-P3 et les rumeurs prétendent qu’il sera emballé sur un panneau de 6,43 pouces.

Le dévoilement officiel a lieu dans quatre jours, le 27 avril, et nous nous attendons à ce que plus de spécifications et de fonctionnalités soient dévoilées d’ici là.

