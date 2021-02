Redmi K40 fera une apparition mondiale en tant que téléphone Poco

La série Redmi K40 qui vient d’être dévoilée sera présentée en première mondiale, et au moins dans certaines régions du monde, ce sera un appareil Poco.

Selon une IMDA (Infocomm Media Development Authority) répertoriant le numéro de modèle M2012K11AG, qui devrait être la vanille Redmi K40, sera lancée dans le cadre de la marque Poco. Tout comme dans son skin Redmi K40, l’appareil prendra en charge la 5G.

Compte tenu des antécédents de Poco et Redmi, cet appareil Poco supposé pourrait être le Poco F3 ou le Poco F3 Pro.

Xiaomi a lancé aujourd’hui sa série Redmi K40 en Chine. Les Redmi K40, K40 Pro et K40 Pro + sont tous équipés d’écrans Super AMOLED 1080p de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 360 ​​Hz, des batteries de 4520 mAh avec une charge de 33 W et trois caméras arrière. Le K40 Pro possède un appareil photo principal de 64MP, le K40 Pro + un appareil photo principal de 108MP, tandis que le K40 utilise un 48MP comme appareil photo principal.

Le Redmi K40 Pro et le K40 Pro + utilisent tous deux le 5 nm Snapdragon 888, tandis que le Redmi K40 utilise un chipset 7 nm Snapdragon 870. Tous les trois prennent en charge la 5G.

Il n’y a toujours pas de mot sur la disponibilité mondiale de la série Redmi K40.

La source