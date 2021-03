Redmi K40 et Pro peuvent être renommés Mi 11X pour l’Inde, K40 Pro + s’appellera plutôt Mi 11i

Membre senior XDA kacskrz peut avoir découvert un schéma de rebadging compliqué pour les produits phares Xiaomi / Redmi / Poco en espionnant les configurations de construction. Tout cela est centré sur la nouvelle série K40.

Nous avons déjà vu dans les documents de la FCC que le Redmi K40 sera vendu sous le nom de Poco F3 dans le monde. Cependant, ces nouvelles découvertes suggèrent que le K40 sera renommé «Xiaomi Mi 11X» pour le marché indien au lieu d’utiliser la marque Poco.

Cette marque X sera également appliquée au Redmi K40 Pro, qui sera connu sous le nom de Xiaomi Mi 11X Pro. Notez que ceux-ci ne sont pas liés aux Redmi 10X et 10X Pro. Quoi qu’il en soit, voici un rebondissement.

Le haut de gamme Redmi K40 Pro + sera plutôt surnommé le Xiaomi Mi 11i, peut-être une suite du Mi 10i indien (lui-même basé sur le Redmi Note 9 Pro 5G). Cela semble un peu rapide étant donné que les premières unités Mi 10i ont été vendues il y a deux mois.

Le Mi 10i et le K40 Pro + ne sont pas si différents – les deux ont des écrans 120 Hz, des caméras 108 MP et une charge rapide de 33 W, mais le «Mi 11i» est une énorme mise à niveau de la puissance de traitement (Snapdragon 888 contre 750G), également les commutateurs d’affichage de IPS LCD à Super AMOLED.

Notez que le nom de code dit en fait «haydn_pro_global» – cela suggère que le Mi 11i sera en fait vendu sur les marchés internationaux, ce qui rendra les choses encore plus confuses. De plus, c’est la première fois que nous entendons parler du K40 Pro + à l’international (le changement de marque Poco ne couvrait que les modèles vanilla et Pro).

