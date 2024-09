Redmi dévoile le « King Kong Guarantee Service » pour la série Note 14 Pro

La série Redmi Note a toujours été connue pour offrir un excellent rapport qualité-prix, et il semble que Xiaomi va encore plus loin avec les prochains Redmi Note 14 Pro et Pro+. Avant leur sortie la semaine prochaine, la société a dévoilé un programme de garantie complet baptisé « King Kong Guarantee Service ». Voyons en quoi cela consiste.

Service de garantie King Kong pour la série Redmi Note 14 Pro

La garantie King Kong offre cinq avantages clés. Tout d’abord, vous bénéficiez d’une garantie d’un an contre les dégâts d’eau accidentels. C’est un avantage appréciable, étant donné que la plupart des garanties standard excluent la pénétration de liquide. Ensuite, vous bénéficiez d’un remplacement gratuit de l’écran au cours de la première année si vous parvenez à le casser.

La garantie couvre également la batterie pendant un an, ce qui peut être utile pour ceux qui ont tendance à laisser tomber leur téléphone face contre terre. Mais le véritable atout est la garantie de cinq ans sur la batterie. Si l’état de votre batterie tombe en dessous de 80 % ou si vous rencontrez des problèmes de performances au cours de cette période, Xiaomi la remplacera gratuitement. Il s’agit d’une offre généreuse, d’autant plus que la plupart des batteries de téléphone commencent à montrer des signes d’usure au bout de 2 à 3 ans.

Enfin, la garantie King Kong propose une clause de « remplacement sous 365 jours sans réparation ». Si votre téléphone subit une panne matérielle au cours de la première année, vous recevez un appareil entièrement neuf au lieu d’une réparation. C’est une bonne idée, non ?

Il y a cependant quelques points à garder à l’esprit. Bien que les détails n’aient pas été officiellement confirmés, les rapports suggèrent vous devrez peut-être payer 595 yuans supplémentaires (environ 85 USD) pour activer ce service de garantie King Kong.

La garantie King Kong est indéniablement impressionnante sur le papier. Une garantie de cinq ans sur la batterie et une couverture contre les dommages accidentels sont des caractéristiques généralement réservées aux flagships haut de gamme.

En fin de compte, la question de savoir si la garantie King Kong vaut la peine dépend de vos besoins. Si vous êtes un habitué des téléphones portables, la protection contre les dommages accidentels et la garantie de cinq ans sur la batterie peuvent être intéressantes. Mais pour ceux qui prennent bien soin de leurs appareils, la garantie standard peut suffire.

Il faudra attendre le lancement officiel la semaine prochaine pour connaître tous les détails sur la série Redmi Note 14 Pro, notamment les prix et les configurations spécifiques pour le service de garantie King Kong. D’ici là, décidez si vous êtes de l’équipe King Kong ou de l’équipe de garantie standard.