Redmi Buds 3 Pro annoncé comme la version mondiale de l’Air Dots 3 Pro

En mai, Xiaomi a présenté ses Redmi AirDots 3 Pro pour le marché chinois et maintenant les écouteurs TWS sont officiels pour le reste du monde sous le nom de Redmi Buds 3 Pro. Le prix est fixé à 60 $, bien qu’une promotion à durée limitée le ramène à 40 $ avant l’expédition.







Redmi Buds 3 Pro

Les spécifications du Buds 3 Pro sont identiques à celles de l’Air Dots 3 Pro, ce qui implique des pilotes de 9 mm et 3 micros pour la suppression du bruit et la prise de voix. L’ANC sur ceux-ci est censé bloquer 35 dB de bruit extérieur tandis que la connectivité se fait via Bluetooth 5.2 avec une connexion simultanée à deux appareils à la fois. La durée de vie de la batterie avec le boîtier de charge est évaluée à 28 heures. Les Buds 3 Pro peuvent se charger sans fil ou via USB-C.

Les ventes commencent demain et vous pouvez en acheter une paire Aliexpress. Les options de couleur sont limitées au noir et au gris.