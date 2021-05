Redmi AirDots 3 Pro dévoilé avec ANC et 28 heures d’autonomie

Les derniers écouteurs TWS de la gamme Redmi ont été annoncés en Chine aujourd’hui avec les AirDots 3 Pro. Bien qu’ils soient étiquetés comme une paire d’écouteurs économiques, les AirDots 3 Pro apportent une suppression active du bruit, une charge sans fil et un mode à faible latence, qui sont toutes des fonctionnalités pour lesquelles vous devriez normalement payer une prime.





Redmi AirDots 3 Pro

AirDots 3 Pro pack haut-parleurs de 9 mm et 3 microphones pour une détection optimale de la voix et une annulation du bruit. Redmi annonce que son mode ANC peut réduire les bruits extérieurs de 35 dB. L’appairage s’effectue via Bluetooth 5.2, ce qui permet une connexion simultanée à deux appareils distincts.

Les batteries AirDots 3 Pro pack 35mAh qui devraient être bonnes pour 6 heures de lecture sur les écouteurs seuls (3 heures si vous utilisez ANC) tandis que l’étui de chargement apporte une cellule de 470mAh pour un total de 28 heures d’utilisation. Il existe un port USB-C pour le chargement, mais vous pouvez également utiliser n’importe quel chargeur compatible Qi pour des recharges sans fil.







Spécifications clés du Redmi Air Dots 3 Pro

Redmi AirDots 3 Pro apporte un revêtement hydrofuge IPX4 et est disponible en blanc et noir. Le prix en Chine est fixé à 299 CNY (47 $) et les premières ventes sont prévues pour le 11 juin. La disponibilité en dehors de la Chine n’a pas été détaillée.