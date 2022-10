Redmi A1 + fait ses débuts en Inde, les ventes commencent le 17 octobre

Le Redmi de Xiaomi a lancé le Redmi A1 en Inde au début du mois dernier, et aujourd’hui, la société a présenté le modèle Plus dans le pays asiatique. Il est disponible en configurations 2 Go/32 Go et 3 Go/32 Go, au prix de 7 499 INR (91 $/93 €) et 8 499 INR (103 $/105 €), respectivement.

Cependant, dans le cadre de la célébration de Diwali, les deux versions seront vendues avec une remise de 500 INR (6 $/6 €) pour une durée limitée. Vous pouvez en acheter un en noir, bleu clair ou vert clair à partir du 17 octobre sur le site Web indien officiel de Xiaomi, Flipkart, Mi.com et dans les magasins de détail hors ligne à travers le pays.











Redmi A1+

Le Redmi A1+ n’est cependant pas un tout nouveau smartphone. C’est un Redmi A1 avec un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière et une option de 3 Go de RAM. Le Redmi A1 est disponible dans une configuration unique de 2 Go/32 Go en Inde et est disponible pour 6 299 INR (76 $/78 €) via le site Web indien de Xiaomi et Amazon.fr.

Le Redmi A1 + est alimenté par le SoC Helio A22 et exécute MIUI 12 basé sur Android 12 (Go Edition). Il est construit autour d’un écran HD+ de 6,52 pouces avec une encoche pour la caméra selfie 5MP, et son panneau arrière – ayant une finition texturée en cuir – arbore un système à double caméra comprenant une caméra principale 8MP et une unité QVGA.









Redmi A1 • Redmi A1+

Le reste des points forts du Redmi A1 Plus comprend une prise casque 3,5 mm, un emplacement pour carte microSD dédié pour une extension de stockage jusqu’à 512 Go et une batterie de 5 000 mAh chargée via un port microUSB jusqu’à 10 W.

