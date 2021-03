Redmi 9T pour examen

6000 mAh – c’est la capacité de la batterie du Redmi 9T qui est sorti au début de cette année. 159 € est son prix demandé et il est en fait connu sous le nom de Redmi 9 Power en Inde. Nous avons juste reçu une unité furtive Carbon Grey Redmi 9T et ce sont nos premières impressions alors que nous commençons à travailler sur notre examen.

Pour commencer, le téléphone est épais (9,6 mm) et lourd (198 grammes), comme on pouvait s’y attendre avec ce type de capacité de batterie. Le dos est en plastique et présente une texture groovy qui aide à la prise en main et garde les taches à distance. Les côtés sont en plastique et le déverrouillage du téléphone se fait à partir du lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit.

L’écran LCD IPS de 6,53 pouces est décent à l’intérieur mais plutôt médiocre lorsqu’il est vu en plein soleil. La boîte est livrée avec un étui en silicone transparent, un chargeur 18W et un câble USB. Rappelez-vous que le Redmi 9T peut également servir de banque d’alimentation appropriée avec ses capacités de charge filaire inversée.

À l’arrière, nous avons une configuration à trois caméras avec un vivaneau principal de 48MP aux côtés d’une caméra ultra-large de 8MP et de deux modules de 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Les clichés du tireur principal sont nets et détaillés tandis que les clichés ultra-larges sont apparemment moins impressionnants.

Les performances du chipset Snapdragon 662 sont décentes pour un usage quotidien. Même s’il s’agit d’un téléphone 2021, le Redmi 9T démarre Android 10 avec MIUI 12 en plus, ce qui est un peu décevant. De l’autre côté, nous avons été impressionnés par la sortie audio forte provenant des haut-parleurs stéréo.

Le Redmi 9T est donc un téléphone abordable avec une énorme batterie, des appareils photo décents et un look familier. Est-ce un match pour d’autres téléphones aux spécifications similaires comme le Poco M3 ou le Moto G9 Power? Notre équipe d’examen vous apportera le verdict en temps voulu.