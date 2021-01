Xiaomi a présenté le Redmi 9 Power le mois dernier et il est maintenant conseillé d’ajouter un nouveau membre à la gamme baptisée Redmi 9T le 8 janvier.

Bien que Xiaomi n’ait aucun mot sur le Redmi 9T, les rumeurs disent qu’il ne s’agit pas d’un smartphone entièrement nouveau, mais d’un Redmi 9 Power rebaptisé, qui est lui-même un Redmi Note 9 4G rebadgé avec une caméra macro 2MP supplémentaire.

Si c’est vrai, le Redmi 9T sera livré avec un SoC Snapdragon 662, un écran LCD FullHD + de 6,53 pouces, une batterie de 6000 mAh et un total de cinq caméras – un jeu de tir selfie 8MP à l’intérieur de l’encoche et un appareil photo principal 48MP à l’arrière rejoint par un 8MP ultra-larges, profondeur 2MP et unités macro 2MP.





Redmi 9 Puissance

Le Redmi 9T est également apparu dans une vidéo de déballage sur YouTube (maintenant supprimée) portant la désignation de modèle M2010J19SG, et comme il ressemble au Redmi 9 Power, les rumeurs selon lesquelles 9T serait un Redmi 9 Power rebadgé pourraient être vraies. Mais il y a aussi une chance que 9T n’emprunte que le design du Redmi 9 Power et ait des composants internes différents.











Redmi 9T

Quoi qu’il en soit, nous en entendrons probablement plus sur le Redmi 9T à mesure que nous nous rapprochons de son dévoilement le 8 janvier.

Source 1 (enlevé), Source 2 | Via