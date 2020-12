Le Redmi 9 Power sera lancé en Inde le 17 décembre, a annoncé la société aujourd’hui, le 10 décembre. Le smartphone serait une version renommée de Redmi Note 9 4G qui a été récemment introduite en Chine. Xiaomi n’a partagé aucun détail sur le smartphone, bien qu’il s’agisse d’un teaser récent indiquant que le téléphone pourrait être livré avec un appareil photo principal de 48 mégapixels similaire au Redmi Note 9 4G. Le Redmi 9 Power sera lancé à midi le 17 décembre.

Actuellement, Amazon a également mis en place son microsite dédié, indiquant ainsi que le Redmi 9 Power sera également disponible à l’achat sur la plate-forme en dehors du site Mi India et des magasins hors ligne. Alors que le propre microsite de Xiaomi pour Redmi 9 Power montre que le téléphone serait livré avec Hi-Res Audio et quatre options de couleur. Plus tôt ce mois-ci, un rapport de MySmartPrice avait affirmé que le Redmi 9 Power figurait sur la liste des appareils pris en charge par Google Play avec le numéro de modèle M2010J19SC et le nom de code «lime». Le même numéro de modèle serait associé à la variante Redmi Note 9 4G Chine, indiquant ainsi que les deux smartphones sont identiques sous des noms différents. Si le rapport est exact, nous pouvons nous attendre à ce que le Redmi 9 Power coûte environ Rs. 11200 pour le modèle 4 Go de RAM + 128 Go qui iraient jusqu’à 16 800 pour l’option 8 Go de RAM + 256 Go. Les options de couleur du téléphone en Chine incluent Smoke Wave Blue, Misty Green et Feather Black.

En termes de fonctionnalités, le Redmi 9 Power peut venir avec quelques ajustements pour répondre aux préférences des consommateurs indiens. Alors que le modèle Redmi Note 9 4G Chine comprend Qualcomm Snapdragon 662SoC, une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 18 W, une caméra frontale de 8 mégapixels et un écran Full HD de 6,53 pouces. Sa configuration à triple caméra arrière abrite une caméra de 48 mégapixels, une caméra secondaire de 8 mégapixels et une caméra tertiaire de 2 mégapixels. Le téléphone dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et de deux haut-parleurs stéréo.