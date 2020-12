Un nouveau téléphone Redmi est presque prêt à descendre sur le sous-continent indien, et il sera connu sous le nom de Redmi 9 Power. Selon une nouvelle rumeur, à moins que quelque chose ne change à la dernière minute, la sous-marque Xiaomi dévoilera le Redmi 9 Power en Inde le 15 décembre.

Maintenant, si vous vous demandez à quoi vous attendre de ce téléphone, selon les fuites et les rumeurs jusqu’à présent, ce ne sera rien d’autre qu’un Redmi Note 9 4G rebaptisé, qui a été annoncé en Chine la semaine dernière. Curieusement, ce téléphone n’est rien d’autre qu’un Poco M3 rebaptisé (et très très légèrement modifié), qui a été lancé dans le monde deux jours avant cet événement en Chine. Xiaomi ne cesse d’étonner quand il s’agit de nommer et de renommer, c’est sûr.

Quoi qu’il en soit, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre du Redmi 9 Power: un écran LCD 6,53 « 1080p +, le chipset Snapdragon 662, au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, une caméra arrière principale de 48 MP, un selfie de 8 MP snapper, Android 10 avec MIUI 12 et une batterie de 6 000 mAh avec prise en charge de la charge de 18 W. Le prix devrait également être bas, mais reste à voir. En Chine, il se vend pour l’équivalent de 11 286 INR aux taux de change actuels, mais nous ne serions pas surpris s’il descend à 9 999 INR avec des offres et autres.

