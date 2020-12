La sous-marque Xiaomi Redmi a récemment dévoilé la série Redmi Note 9 pour le marché chinois. La série comprend deux smartphones 5G – le Redmi Note 9 5G et le Redmi Note 9 Pro 5G ainsi que le troisième, le Redmi Note 9 4G, qui est le téléphone le plus abordable de la gamme. Maintenant, un téléphone Redmi est apparu sur la liste des appareils pris en charge par Google Play avec le numéro de modèle M2010J19SC et le nom de code «lime». Notamment, le même numéro de modèle est associé à la variante Redmi Note 9 4G Chine, indiquant ainsi que le téléphone pourrait être lancé en Inde sous le nom de Redmi 9 Power. Actuellement, l’Inde possède déjà un tas de téléphones de la série Redmi 9 tels que le Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi 9 Prime et Redmi 9.

Selon My Smart Price, le nom de code de la variante Redmi Note 9 4G Chine a également été repéré dans les versions Recovery et Fastboot de la ROM MIUI. La publication en collaboration avec le développeur de ROM personnalisé Akhil Narang a pu confirmer que le surnom de Redmi 9 Power du code source MIUI. Pour le moment, Xiaomi n’a pas encore annoncé officiellement le lancement de Redmi 9 Power en Inde. Le rapport ajoute que le Redmi Note 9 4G pourrait faire ses débuts en tant que Redmi 9T sur les marchés mondiaux. Le Redmi Note 9 4G, lancé en Chine la semaine dernière, est livré avec un écran Full HD de 6,53 pouces, un SoC Qualcomm Snapdragon 662, une configuration à triple caméra arrière et une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Son prix en Chine commence à 999 CNY (environ 11 200 Rs) pour le modèle de base 4 Go de RAM + 128 Go.

Pendant ce temps, le rapport souligne que les variantes Mi 10i et Poco M3 India ont également fait surface sur la liste des appareils pris en charge par Google Play. Le Mi 10i a été repéré avec le numéro de modèle M2007J17I et le nom de code gauguininpro, et notamment, le nouveau Redmi Note 9 Pro 5G porte également le numéro de modèle M2007J17C. De plus, en août, un pronostiqueur qui porte le pseudonyme « the_tech_guy » sur Twitter avait affirmé que le Mi Note 10 Lite (qui présente des similitudes avec le Redmi Note 9 Pro 5G) arriverait en Inde sous le nom de Mi 10i. Pour rappel, le Mi Note 10 Lite dispose d’un écran AMOLED incurvé Full HD + de 6,47 pouces, d’un SoC Qualcomm Snapdragon 730G octa-core et d’un jeu de tir principal de 64 mégapixels. Alors que le Redmi Note 9 Pro 5G contient un SoC Snapdragon 750G et un capteur principal de 108 mégapixels.

Enfin, la variante Poco M3 India avec le numéro de modèle M2010J19C pourrait également être lancée prochainement. Poco, qui a récemment annoncé son départ de Xiaomi pour opérer en tant que marque indépendante à l’échelle mondiale, a dévoilé le Poco M3 en Europe en novembre. Les caractéristiques notables du Poco M3 incluent des caméras arrière triples, un SoC Qualcomm Snapdragon 662 et une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W.