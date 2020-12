Comme chaque semaine, cette semaine a également été complète avec de nombreux lancements dans différentes catégories de produits. Dans une vague d’activités avant les fêtes de Noël, les derniers lancements incluent le nouveau smartphone économique de Xiaomi Redmi 9 Power, les ordinateurs portables grand public rafraîchis d’Asus sous les gammes ZenBook, ZenBook Flip et VivoBook, une actualisation du Dell XPS 13, le premier téléviseur QLED de Xiaomi – Mi LED Q1, et plus encore. Saregama dispose également d’un nouvel appareil de diffusion de musique avec des couleurs originales et un écran, tandis que LG a également enlevé les enveloppes d’un nouveau moniteur de jeu sophistiqué. Dans cet esprit, voici les lancements technologiques les plus notables de la semaine dernière.

* Note de l’éditeur: La liste suivante n’est pas exhaustive, mais comprend une liste de gadgets et de produits qui ont notamment été lancés au cours de la semaine et qui seraient les plus pertinents pour les acheteurs.

Téléviseur Android Infinix X1

L’Android TV Infinix X1 marque l’entrée de la marque marginale dans le secteur de la télévision intelligente. Les nouveaux téléviseurs intelligents sont basés sur l’interface Android TV 9 et peuvent être achetés dans des tailles d’écran de 32 pouces et 43 pouces. La plus petite variante offre un écran LED HD, tandis que la plus grande taille d’écran offre une lecture Full HD. L’Infinix X1 coûte Rs 11 999 pour la variante 32 pouces et Rs 19 999 pour la variante 43 pouces.

Nokia PureBook X14

L’ordinateur portable Nokia PureBook X14 a été lancé en syndication avec le major indien du commerce électronique Flipkart. À l’instar des téléviseurs de marque Nokia, il s’agit également d’un effort de partenariat de marque. La liste des spécifications comprend un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM DDR4, 512 Go de SSD NVMe et un écran Full HD de 14 pouces, au prix de Rs 59 990. Les précommandes pour l’ordinateur portable sont maintenant ouvertes.

Nokia 5.4

Le Nokia 5.4 a été lancé dans le monde entier et est le successeur du Nokia 5.3 de milieu de gamme en Inde. L’appareil dispose d’un écran HD + de 6,39 pouces, du SoC Snapdragon 662 à l’intérieur, jusqu’à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et est prêt pour Android 11. Il dispose d’une caméra arrière quadruple de 48 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels. Son prix est de 189 EUR et, lorsqu’il est lancé en Inde, son prix devrait être inférieur à 15 000 Rs.

Amazfit GTS 2e, GTR 2e

Les nouveaux trackers de fitness d’Amazfit ont été lancés en Chine et pourraient bientôt arriver en Inde. Les deux montres intelligentes sont au prix de 799 CNY, ce qui devrait fixer leurs prix à moins de 10000 Rs en Inde. L’Amazfit GTS 2e (avec un écran rectangulaire) et le GTR 2e (avec un écran rond) ont tous deux une surveillance de l’oxygène dans le sang, aux côtés d’autres modes sportifs.

Nokia C1 Plus

Le Nokia C1 Plus a également été lancé en Europe, mais la principale raison pour laquelle il est supprimé est son prix. Le Nokia C1 Plus coûte 69 EUR, soit environ 6 000 Rs en Inde. Il est destiné spécifiquement aux utilisateurs super basiques, mais son grand tirage au sort sera ses mises à jour logicielles régulières et la promesse d’Android propre et stock.

Oppo A15s

L’Oppo A15s a été lancé en Inde dans le segment de prix de milieu de gamme très controversé. Le smartphone coûte 11 490 roupies et comprend le SoC MediaTek Helio P35 avec 4 Go de RAM, des caméras triples de 13 mégapixels et une batterie de 4 230 mAh.

Mi TV Q1

Le Mi TV Q1 est le premier téléviseur intelligent de Xiaomi doté d’une nouvelle technologie d’affichage au-delà de la LED standard. Il prend donc un segment qui a été dominé par Samsung, et bien que sa gamme de téléviseurs LED s’adresse aux acheteurs de téléviseurs intelligents à petit budget, la gamme QLED cherchera à offrir une alternative à ceux qui recherchent un téléviseur QLED sans trop se dépenser. Le Mi TV Q1 coûte Rs 54 999 en Inde pour la taille d’écran de 55 pouces, et à partir de maintenant, une seule variante du téléviseur QLED a été introduite.

Karaoké Saregama Carvaan

Le lecteur de musique à succès de Saregama fait maintenant peau neuve. Le karaoké Saregama Carvaan dispose d’un écran coulissant pour les paroles des chansons et de deux micros sans fil pour vos soirées karaoké à domicile. Il bénéficie également de l’ensemble standard de fonctionnalités de lecteur de musique ainsi que de réserves de chansons locales et coûte 19 990 Rs en Inde.

Dell XPS 13 avec 11e génération

La vénérable gamme Dell XPS bénéficie d’une mise à niveau Intel Core de 11e génération. Dotée de nouveaux processeurs, la variante Core i5 du Dell XPS 13 avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x et 1 To de SSD NVMe est déjà disponible, les variantes Core i3 et Core i7 devant être lancées en janvier 2021. Le nouveau XPS 13 est proposé à partir de Rs 1 , 50.990.

Asus ZenBook, VivoBook avec 11e génération

La nouvelle gamme d’ordinateurs portables grand public d’Asus a également été présentée cette semaine. Les produits incluent le VivoBook Flip 14 avec Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et un écran Full HD à Rs 51990, le ZenBook Flip 13 avec un écran tactile Full HD de 13 pouces et d’autres spécifications similaires à Rs 99,990, de même gamme de prix ZenBook 14, et à l’extrémité supérieure, le ZenBook Flip S qui pèse moins d’un kilo avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To SSD, à Rs 1,49,990.

Redmi 9 Puissance

Le Redmi 9 Power s’ajoute à l’un des téléphones de milieu de gamme les plus populaires en Inde. Il est doté du SoC Snapdragon 662, d’un écran Full HD + de 6,53 pouces, de 4 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une caméra arrière quad 48 mégapixels, le tout au prix de 10999 Rs.

Autres lancements

Bien que ce qui précède ait été le choix des lancements de cette semaine, d’autres gadgets notables ont également été lancés au cours de la semaine dans le monde entier. Certains d’entre eux sont le Mi Reader Pro pour rivaliser avec la gamme Amazon Kindle, le DAC équilibré Q3 THX de FiiO pour les améliorations audio, le Vivo Y30 Standard Edition, les smartphones Infinix Smart HD 2021 et Oppo A53 5G, et le moniteur de jeu LG UltraGear 27 pouces avec Taux de rafraîchissement de 144 Hz.