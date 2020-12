La sous-marque Xiaomi, Redmi, rafraîchit sa série de smartphones Redmi 9 en Inde avec le lancement de Redmi 9 Power. La société de technologie chinoise propose déjà un tas de smartphones sous la série tels que le Redmi 9 vanille, le Redmi 9 Prime, le Redmi 9A et le Redmi 9i. Les caractéristiques notables du nouveau smartphone incluent la configuration à quatre caméras à l’arrière, le SoC Qualcomm Snapdragon 662 et une batterie de 6000 mAh. Fait intéressant, son apparence et ses spécifications sont exactement les mêmes que le Redmi Note 9 4G qui a été lancé en Chine le mois dernier.

Le prix du Redmi 9 Power en Inde commence à 10999 Rs pour l’option de stockage de base 4 Go + 64 Go, tandis que la variante 4 Go + 128 Go est au prix de 11999 Rs Rs. Le téléphone est disponible dans les options de couleur Mighty Black, Blazing Blue, Fiery Red et Electric Green. Il sera disponible à l’achat en Inde à partir du 22 décembre via Amazon, Mi.com et d’autres détaillants partenaires.

En termes de spécifications, le Redmi 9 Power arbore un écran Full HD + de 6,53 pouces avec protection Corning Gorilla Glass 3 et jusqu’à 400 nits de luminosité maximale. Sous le capot, il contient le SoC Qualcomm Snapdragon 662 couplé au GPU Qualcomm Adreno 610, 4 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 128 Go de stockage UFS 2.2 extensible jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. Il prend également en charge les cartes double SIM et est livré avec MIUI 12 basé sur Android 10 prêt à l’emploi. La configuration de la caméra arrière quadruple à l’arrière comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels, un appareil photo macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Les caméras arrière sont logées dans un module de caméra rectangulaire, similaire au modèle Redmi Note 9 4G Chine. À l’avant, il y a un appareil photo de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo, à l’intérieur de l’encoche en goutte d’eau.

Les autres fonctionnalités du smartphone incluent un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, des haut-parleurs stéréo, une prise casque 3,5 mm, 4G, Bluetooth v5 et Wi-Fi double bande. Xiaomi affirme que le téléphone est résistant aux éclaboussures et est livré avec des haut-parleurs à nettoyage automatique. De plus, le Redmi 9 Power contient une batterie de 6000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 18 W via le port USB-C et fournit une option de charge inverse. Le smartphone pèse 192 grammes.