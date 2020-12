Le Redmi 9 Power est un smartphone très attendu en Inde. Le smartphone devrait être lancé en Inde le 15 décembre et devrait arriver dans le pays sous le nom de variante Redmi Note 9 4G qui a été récemment lancée en Chine. Maintenant, le Redmi 9 Power a été officiellement taquiné par la sous-marque Xiaomi. Bien que les teasers ne révèlent pas le nom du smartphone, il est supposé que le slogan #PowerPacked utilisé par Redmi concerne le Redmi 9 Power.

Redmi a publié le teaser sur son Twitter, en disant « nous sommes sur le point de redéfinir ce que signifie être #PowerPacked. » Le teaser ne révèle pas le nom du prochain smartphone, ni la date de lancement. Le teaser est accompagné d’un lien du microsite de pré-lancement Redmi 9 Power qui fait allusion à un appareil photo de 48 mégapixels sur le smartphone. Fait intéressant, le module de caméra taquiné par Redmi est une caméra quadruple, et le Redmi Note 9 4G, qui est censé être essentiellement le même téléphone, dispose de trois caméras arrière. Cependant, étant donné que le Redmi 9 Power est supposé être une version renommée du Redmi Note 9 4G, il sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 662 et sera livré avec un écran HD + de 6,7 pouces.

Entre autres spécifications, le Redmi 9 Power devrait être livré avec une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Le SoC Qualcomm Snapdragon 662 est associé à 4 Go de RAM avec deux options de stockage – 64 Go et 128 Go. Le téléphone est également susceptible de fonctionner sur MIUI 12 hors de la boîte.

Le smartphone a passé la certification BIS et a été repéré sur la console Google Play dans le passé. Il y a quelques jours, il a été annoncé que le Redmi 9 Power serait lancé le 15 décembre. Alors qu’aujourd’hui c’est la première fois que le smartphone est officiellement taquiné, il n’y a pas de confirmation officielle de la date de lancement du 15 décembre.

Le Redmi 9 Power sera le troisième smartphone à être lancé dans la série Redmi 9 en Inde. Le Redmi 9 Prime a été le premier à être lancé en Inde en août. Le Redmi 9 Prime a été suivi du Redmi 9 standard, et Redmi 9 Power serait le prochain en ligne.