Redmi 9 Power avec 6 Go / 128 Go de mémoire arriverait en Inde

Le Redmi 9 Power a fait ses débuts en Inde en décembre de l’année dernière et a été presque immédiatement rencontré un peu de confusion, car il semblait étrangement empiéter sur la part de marché Poco M3 de la société de manière évidente. Le Redmi 9 Power est à peu près un Redmi Note 9 4G renommé, avec une caméra macro 2MP supplémentaire ajoutée au mélange. Pourtant, cela le rendait essentiellement identique dans les spécifications du populaire Poco M3 et même un peu moins cher dans son niveau de base chez certains détaillants, tout en offrant un vivaneau ultra-large de 8MP supplémentaire.











Redmi 9 Power a quatre options de couleur

C’est certes une situation un peu étrange, mais les choses pourraient encore devenir plus étranges, car selon une source d’initiés réputée, Xiaomi cherche apparemment à introduire une variante de 6 Go de RAM du Redmi 9 Power sur le marché indien. Réduire encore davantage l’écart entre celui-ci et le Poco M3, puisque ce dernier a déjà des modifications de 6 Go. Pour le Redmi 9 Power, cependant, 6 Go ne seront disponibles qu’aux côtés de 128 Go de stockage, ce qui en fait le Redmi 9 Power de niveau le plus élevé, avec un prix de détail présumé de 12 999 INR (180 USD). Cela rendrait effectivement un peu plus cher que la variante 6 Go / 128 Go du Poco M3, cependant. Au moins au MSRP, ce qui soulève des questions pratiques. Surtout en voyant à quel point le vivaneau ultra-large 8MP particulier du Redmi 9 Power n’est pas un attrait majeur pour mériter une telle vente incitative sur le Poco M3.

Juste pour référence, le Redmi 9 Power commence actuellement à 10 999 INR (150 $) pour le 4 Go / 64 Go et monte à 11 999 INR (165 $) pour le 4 Go / 128 Go. Il est à noter que la plus grande puce de stockage est de la variété UFS 2.2 plus rapide, au lieu de UFS 2.1. Les autres spécifications notables du Redmi 9 Power incluent un écran LCD FullHD + de 6,53 pouces, un chipset Snapdragon 662, un appareil photo principal 48MP, un ultra-large 8MP, deux snappers supplémentaires de 2MP et un selfie 8MP. Les haut-parleurs stéréo sont également une partie notable du mélange, tout comme le grand 6000 mAh, capable de charger à 18W et de fournir une puissance via une charge inversée à 2,5W.

