Redmi 13C rend une fuite – Actualités GSMArena.com

Le Redmi 12C a été officialisé pour la première fois en Chine en décembre dernier, puis en Inde en mars. Désormais, les premiers rendus du prochain Redmi 13C ont été divulgués, et ce sera sans surprise le successeur du Redmi 12C.











Fuite des rendus du Redmi 13C

Selon ces rendus, le Redmi 13C dispose d’un appareil photo principal de 50 MP (avec deux caméras supplémentaires à l’arrière également), d’un écran à encoche en forme de goutte d’eau et d’une prise casque 3,5 mm. Le téléphone sera proposé dans au moins trois coloris, que vous pouvez tous voir ci-dessous : un noir, un bleu et un vert clair. Sans aucun doute, le service marketing de Redmi les appellera quelque chose de plus excitant.













Plus de rendus divulgués par Redmi 13C

Maintenant que les fuites du Redmi 13C ont officiellement commencé, nous obtiendrons probablement bientôt plus de détails sur ses spécifications – soit via davantage de fuites, soit via diverses certifications et tests de référence. Mais comme cela ne s’est pas encore produit, nous pourrions supposer que l’annonce de ce modèle est tout sauf imminente. Peut-être sera-t-il dévoilé vers la fin de l’année, tout comme son prédécesseur. Restez à l’écoute et nous vous apporterons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

Pour avoir une idée de ce qui vous attend, notez que le Redmi 12C dispose d’un écran LCD de 6,71 pouces, du SoC MediaTek Helio G85 aux commandes, de 3/4/6 Go de RAM, de 32/64/128 Go de stockage, d’un capteur de 50 MP. un appareil photo principal et un capteur de profondeur, un capteur selfie de 5 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 10 W.

Source