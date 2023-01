Redmi 12C annoncé avec Helio G85 SoC et appareil photo 50MP

Le Redmi de Xiaomi a dévoilé il y a quelques jours les smartphones de la série Redmi K60, Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition et un tas d’accessoires. Et avant la fin de 2022, Redmi a annoncé aujourd’hui un nouveau smartphone d’entrée de gamme, baptisé Redmi 12C.

Le Redmi 12C est construit autour d’un écran HD+ de 6,71″ avec une encoche pour la caméra selfie 5MP. Son panneau arrière – ayant une texture antidérapante et des rayures diagonales – arbore un scanner d’empreintes digitales et une configuration à double caméra avec une unité 50MP. Redmi ne nous dit rien sur la deuxième caméra, mais nous pensons qu’il pourrait s’agir d’un capteur de profondeur.

Le 12C a le SoC Helio G85 sous le capot avec jusqu’à 6 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 512 Go. Le smartphone démarre MIUI 13 (probablement basé sur Android 12), mais vous n’obtiendrez pas toutes les fonctionnalités de MIUI 13 sur le 12C car il exécute une “version optimisée exclusive” de MIUI 13.

Le reste des points forts du Redmi 12C comprend une batterie de 5 000 mAh, un port microUSB et une prise casque 3,5 mm. Il prend en charge les réseaux 4G et dispose d’un emplacement pour carte microSD dédié.

Le Redmi 12C est disponible en quatre couleurs et dispose de trois options de mémoire – 4 Go/64 Go, 4 Go/128 Go et 6 Go/128 Go au prix de 699 CNY (100 $/95 €/8 385 ₹), 799 CNY (115 $/110 €/9 585 ₹) et 899 CNY (130 $/120 €/10 785 ₹), respectivement. Il sera mis en vente en Chine à partir du 1er janvier sur le site Web chinois officiel de Xiaomi, mais sa disponibilité sur d’autres marchés n’est pas connue.













Xiaomi Redmi 12C

Source (en chinois)