Redmi 12 se rapproche d’une sortie en Inde

Xiaomi a lancé Redmi 12 en Thaïlande plus tôt ce mois-ci, et nous avons reçu le téléphone à notre siège pour un examen. Selon des sources, le smartphone d’entrée de gamme n’est pas largement disponible, mais il pourrait bientôt être lancé en Inde.

Le téléphone aura un logiciel spécifique au marché V14.0.2.0.TMXINXM, comme l’a révélé par Xiaomiui. Le logiciel personnalisé étant maintenant finalisé, il appartient à Redmi India de programmer un lancement pour le public local.

Le logiciel est typiquement indien, indiqué par la lettre IN dans le numéro de version. Nous avons le même appareil, mais notre unité est livrée avec les lettres EU au même endroit, car nous examinons une unité pour le marché européen. Les différences concernent généralement les langues disponibles et certains détails spécifiques au marché, tels que le navigateur par défaut et si certaines applications peuvent ou non être préinstallées.

Redmi 12 est un bon smartphone pour les marchés à dominance LTE avec un chipset Helio G88 et jusqu’à 8 Go de RAM. Il est livré avec une batterie de 5 000 mAh et un appareil photo principal de 50 MP et coûtera environ 200 € aux clients européens. Les clients en Inde pourraient l’obtenir moins cher, mais nous devons attendre le lancement officiel pour en être sûr.

