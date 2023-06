Redmi 12 devient officiel avec Helio G88 SoC et caméra principale 50MP

Xiaomi est allé de l’avant et a annoncé son smartphone Redmi 12. L’appareil succède au Redmi 11 de l’année dernière et est déjà disponible en Thaïlande.







Redmi 12

Redmi 12 dispose d’un écran LCD de 6,79 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a une caméra frontale de 8MP logée dans la découpe du trou de perforation tandis que l’arrière abrite une unité principale de 50MP aux côtés d’un objectif ultra large de 8MP et d’un objectif macro de 2MP. Le chipset Helio G88 de MediaTek est à la barre, aidé par 4/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage extensible via la fente pour carte microSD.









Redmi 12 en bleu ciel

Le côté logiciel est couvert par MIUI 14 basé sur Android 13 tandis que la batterie arrive à 5 000 mAh et prend en charge jusqu’à 18 W de charge. Il y a un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, une prise casque et un indice IP53 pour la protection contre les éclaboussures.

Redmi 12 est disponible dans les couleurs Midnight Black, Sky Blue et Polar Silver. Le prix en Thaïlande est fixé à 5 299 THB (153 $) pour la version 8/128 Go de Boutique et Lazada. Sur la base des rumeurs précédentes, Redmi 12 coûtera 199 € à son arrivée en Europe.

Source (en thaï)