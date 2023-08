Redmi 12 5G apporte un écran de 6,8″ et Snapdragon 4 Gen 2

Xiaomi suit le Redmi 12 du mois dernier avec une version 5G qui vient de faire ses débuts en Inde. Le Redmi 12 5G est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 mais est par ailleurs assez similaire à son frère 4G. Le nouveau téléphone est également identique au Redmi Note 12R uniquement en Chine, à l’exception de la caméra selfie.

Le Redmi 12 5G est construit autour d’un écran LCD de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD+. La batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de charge de 18 W est également partagée avec le Redmi 12.

La configuration de l’appareil photo est différente, cependant, avec une unité principale de 50 MP f/1.8 et une caméra macro de 2 MP f/2.4 au lieu de l’unité ultra large de 8 MP sur le téléphone 4G. À l’avant, le Redmi 12 5G dispose d’un appareil photo 8 MP f/2.0 avec des pixels de 1,12 µm.

Le Redmi 12 5G exécute MIUI 14 sur Android 13, et le design est inspiré des cristaux et des pierres précieuses. Il offre un dos en verre, qui est le tout premier pour la série de numéros Redmi, et qui porte l’épaisseur à un peu moins de 8,2 mm. Il existe également une protection de base IP53 contre la poussière et les éclaboussures d’eau.











Redmi 12 5G

Redmi 12 5G arrive en trois couleurs – Jade Black, Pastel Blue et Moonstone Silver.

La version 4/128 Go coûte 10 999 INR (133 $ / 120 €) avec les remises anticipées appliquées. Le 6/128 Go coûte 12 499 INR (150 $/140 €), tandis que le 8/256 Go fait grimper le prix à 14 499 INR (175 $/160 €). Les ventes débuteront ce vendredi 4 août à 12 heures en Inde, et le Redmi 12 5G peut être acheté sur la boutique en ligne Xiaomi, Amazon et les partenaires hors ligne locaux.

