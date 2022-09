Redmi 11 Prime 5G, Redmi 11 Prime, Redmi A1 sont officiels

La division indienne de Redmi a organisé aujourd’hui un événement au cours duquel elle a annoncé trois téléphones – Redmi 11 Prime 5G, Redmi 11 Prime et un Redmi A1 ultra-abordable. Tous les téléphones sont alimentés par des chipsets Mediatek et les ventes commenceront plus tard cette semaine.

Redmi 11 Premier 5G

C’est le smartphone le plus puissant du trio. Il est livré avec une puce Dimensity 700 et deux options de mémoire – 4/64 Go ou 6/128 Go. Il existe également un troisième répertorié sur le site Web de Xiaomi, 4/128 Go, mais il n’est pas encore en vente.

À l’avant se trouve un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’encoche en forme de goutte d’eau abrite un appareil photo 5 MP f/2.2. Le Redmi 11 Prime 5G dispose de deux caméras à l’arrière – une principale de 50 MP avec un objectif f/1.8 et un capteur de profondeur de 2 MP avec une ouverture f/2.4 à l’avant.











Xiaomi Redmi 11 Premier 5G

Xiaomi expédie ce Redmi avec MIUI 13, basé sur Android 12. La batterie est de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W, mais l’adaptateur dans la boîte peut fournir des taux de 22,5 W.

Les autres caractéristiques comprennent un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, un long plateau pour deux cartes SIM et une micro SD, une prise audio 3,5 mm et une radio FM.











Xiaomi Redmi 11 Premier 5G

Le Redmi 11 Prime 5G est proposé dans les couleurs Thunder Black, Chrome Silver et Meadow Green. La première vente est prévue pour le 9 septembre et les prix commencent à partir de 12 999 INR (160 $) ou 14 999 INR (185 $), selon l’option de stockage.

Redmi 11 Premier

Le Redmi 11 Prime a également été présenté sur scène, mais l’appareil n’a pas encore été lancé. Les dirigeants de l’entreprise ont souligné certaines de ses principales caractéristiques, notamment un chipset Helio G99. Tout comme son frère 5G, le téléphone dispose d’un écran LCD de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FullHD+, ainsi qu’une encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus. Il y a aussi Gorilla Glass au-dessus de tout pour protéger l’écran.

Les tireurs à l’arrière sont simplement répertoriés comme “système de caméra triple 50 MP”. Le principal est évidemment de 50 MP, tandis que les deux autres sont des caméras de profondeur et macro, et étant donné le surnom de Prime, nous pouvons supposer que chacun est livré avec un capteur de 2 MP. La caméra selfie est de 8 MP.

La batterie est de 5 000 mAh et Redmi embarque également un chargeur de 22,5 W dans la boîte mais encore une fois les taux de charge du Prime sont plafonnés à 18 W. Il y a aussi une prise audio 3,5 mm, un blaster IR et le dernier Bluetooth 5.3.

Xiaomi n’a pas annoncé de date de lancement, affirmant que le Redmi 11 Prime arrivera “bientôt”. Il a révélé les prix sur la page Twitter de Redmi India – il s’agit de 12 999 INR pour 4/64 Go et de 14 999 INR pour 6/128 Go. Les options de couleur sont au nombre de trois – noir, vert et violet, les deux derniers avec un design fantaisie en forme de losange.

Redmi A1

Ce téléphone a fui plus tôt dans la journée, et nous pouvons maintenant confirmer qu’il est bien réel. Le nom Redmi A1 n’a rien à voir avec le Xiaomi Mi A1, bien qu’il garde sa référence à la qualité supérieure, et le slogan officiel est “Life banao A1” qui se traduit par “Make Life A1”.

Le Redmi A1 a une finition en cuir à l’arrière, et beaucoup supposent que le cuir est une texture premium, même si le smartphone lui-même a un panneau en plastique. À l’intérieur, nous avons le chipset Helio A22, couplé à 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. Il y a aussi un slot micro SD pour jusqu’à 512 Go de plus.

L’avant du téléphone est doté d’un écran LCD de 6,52 pouces avec une résolution de 720p et un rapport élevé de 20: 9 et prend même en charge un taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz. Le dos a une configuration à double caméra qui ressemble aux produits phares du Xiaomi 12. Le tireur principal est de 8 MP et le second de 2 MP. La caméra selfie est de 5 MP.

Tout comme ses frères et sœurs plus puissants, le Redmi A1 dispose d’une batterie de 5 000 mAh, ce qui est énorme pour un appareil aussi abordable. Malheureusement, il a un port micro USB en bas, ce qui est une caractéristique décevante pour un smartphone, lancé au second semestre 2022. Il n’y a pas de MIUI ici, le Redmi A1 exécute un Android 12 propre.











Redmi A1

Le prix du Redmi A1 est de 6 499 INR, soit environ 80 $. La première vente flash est prévue pour le 9 septembre et le téléphone peut être acheté en noir, bleu ou vert.

La source