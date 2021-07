Redmi 10 passe par la FCC et utiliserait le capteur 50MP JN1

Un Redmi 10 a été certifié par la FCC, numéro de modèle 21061119AG. Les documents de la FCC montrent qu’il s’agit d’un téléphone 4G double SIM qui exécutera MIUI 12.5 au lancement. Il se déclinera en trois versions : 4/64 Go, 6/128 Go et 4/128 Go.

Il existe des informations contradictoires sur l’appareil photo, mais à peu près toutes les rumeurs s’accordent pour dire que le capteur principal aura une résolution de 50 MP. Le développement a peut-être commencé avec un capteur Sony, mais il a ensuite été remplacé par un capteur Samsung.

Plus précisément, le nouveau ISOCELL JN1 pour la came principale, selon Kacper Skrzypek. Il a un format optique 1/2,76” et des pixels de 0,64 µm (construit sur la technologie ISOCELL 2.0). Avec le binning tétrapixel (4 en 1), la taille de pixel effective est de 1,28 µm. Le JN1 prend également en charge la mise au point automatique « Double Super PD » avec des micro-objectifs repensés et un HDR en temps réel.

Il y aura également une caméra ultra grand-angle de 8 MP à l’arrière basée sur le Sony IMX355, plus un capteur de 2 MP (macro probablement).





Détails sur Redmi 10 (21061119AG) trouvés dans la documentation de la FCC

Selon certaines informations préliminaires, le Redmi 10 sera alimenté par un chipset Snapdragon, d’autres sources affirment MediaTek – nous devrons attendre les références pour confirmer. En outre, le capteur principal est capable de vidéo 4K à 60 ips et 1080p à 240 ips, la question de savoir si le chipset peut suivre est une question pour un autre jour.

Le Redmi 10 (nom de code « Selene », apparemment) a également été certifié par la CEE ainsi que par les autorités sans fil de Singapour et d’Indonésie. Notez qu’il existe un modèle connexe 21061119DG, « Eos ».

La source | Via 1 | Via 2