Redman alimente l’enthousiasme pour « Muddy Waters Too » en dévoilant la pochette

Redman a continué d’attiser le feu pour son album tant attendu Des eaux boueuses aussi en dévoilant sa pochette officielle.

Une suite à son LP très acclamé de 1996 Eaux boueusesl’illustration du prochain projet présente une ambiance rétro des années 90 et représente la légende du rap accroupie devant une maison éclairée par une lueur rouge menaçante.

Des eaux boueuses aussi sera également le premier album de Redman en neuf ans et cette dernière mise à jour a certainement enthousiasmé les fans, y compris certains des pairs du rap de Reggie.

Partenaire de rime de longue date, Method Man a commenté sa publication Instagram : « Bong ! [fire emoji] [applause emoji]», tandis que son compatriote new-yorkais Busta Rhymes ajoutait : « OH MERDE !!!! [flushed face emojis].»

L’Alchimiste semblait être la pom-pom girl en chef de Redman et a écrit : « LAISSEZ CECI IMMÉDIATEMENT, S’IL VOUS PLAIT. »

DJ Premier, Pete Rock, Questlove, Pharoahe Monch et Statik Selektah ont également partagé leur enthousiasme dans la section commentaires.

Redman a taquiné un Eaux boueuses suite pendant des années et a lancé le déploiement en 2022 lorsqu’il a sorti le premier single, « So Cool ».

En 2018, le Def Squad MC a déclaré HipHopDX dans les coulisses du Red Rocks Amphitheatre à Morrison, Colorado, qu’il envisageait de laisser tomber Eaux boueuses 2 cette année-là, mais le projet n’a pas abouti.

Dans une interview de suivi l’année suivante, le natif du New Jersey a expliqué ce qui se cachait derrière ce retard.

« Vous devez comprendre que je suis un artiste autonome », a-t-il déclaré. «Cela signifie que je conçois tout ici, dans ma maison, d’où je parle. J’ingénieur, j’écris la musique et je mixe chez moi. Ce que j’ai appris de Def Jam – parce que je suis un bébé Def Jam – j’ai appris tout mon tutorat sur la façon de diffuser de la musique via Def Jam.

« La seule chose qui manque maintenant, c’est d’avoir un rendez-vous et de me précipiter quand ils veulent que je le publie. Je peux me déplacer à mon rythme. La dernière fois que je t’ai parlé, je pensais que j’étais prêt, mais je ne l’étais pas.

« Il y a quelques mois, je savais que j’étais prêt à sortir l’album, mais la COVID a frappé. Je me dis : « Je veux pouvoir être là pour promouvoir l’album, pas m’asseoir sur un canapé pour faire des interviews. »

Des eaux boueuses aussi n’a pas encore de date de sortie.