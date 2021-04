La nubie RedMagic Watch a été annoncée en mars pour son marché domestique chinois. Maintenant, la smartwatch de jeu a fait son chemin sur la scène mondiale et est disponible en noir ou blanc pour 99 $ / 99 € / 89 £ dans le magasin RedMagic.





Montre RedMagic en noir et blanc

RedMagic Watch propose un écran AMOLED rond de 1,39 pouce avec une autonomie de 15 jours et un suivi pour 16 sports. Vous obtenez également un suivi de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, ainsi que des mesures du sommeil et du stress. Les autres spécifications incluent le GPS embarqué et la résistance à l’eau 5ATM.

