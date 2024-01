Redmagic 9 Pro Review – Plus rapide qu’une balle laser

Si vous avez cliqué dessus après avoir consulté la référence de Judas Priest, nous allons être de bons amis. Si vous êtes ici pour l’examen, je dois vous remercier. Un petit avertissement avant de commencer l’évaluation : je ne suis pas un joueur mobile, donc lorsque j’ai rempli le formulaire pour évaluer le Redmagic 9 Pro, j’espérais m’en sortir en examinant simplement l’apparence, les performances, l’affichage, la batterie, mais après avoir déballé le téléphone, j’ai immédiatement réalisé que je ne lui rendrais pas justice si je ne testais pas l’expérience de jeu sur ce téléphone.

J’utilise ce téléphone pendant la majeure partie de la semaine et, même si je suis triste qu’il ait fallu si longtemps pour atteindre mes mains, je suis heureux d’annoncer qu’il s’agit, de loin, du meilleur smartphone que j’ai utilisé. Ces derniers temps. Cependant, certaines choses me préoccupent, mais à part ça, c’est une victoire sans faute de bout en bout.

En regardant les spécifications, le Redmagic 9 Pro a tout ce que vous attendez d’un téléphone de jeu en 2024. Si vous recherchez un téléphone non-gaming avec les mêmes spécifications exceptionnelles, vous pouvez consulter le ZTE Z60 Ultra, qui est un autre de mes téléphones préférés. Même si je n’ai pas pu mettre la main dessus pour l’examiner, je suis sûr que ce téléphone est tout aussi bon, sinon meilleur, que celui que nous avons ici.

Technologie GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G Bandes 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM1 et SIM2

AMRC 800/1900 Bandes 3G HSDPA850/900/1700(AWS)/1900/2100

CDMA2000 1xEV-DO Bandes 4G LTE Bandes 5G SA/NSA Vitesse HSPA, LTE-A, 5G Annoncé 2023, 23 novembre Statut Disponible Dimensions 164 x 76,4 x 8,9 mm (6,46 x 3,01 x 0,35 pouces) Poids 229 g (8,08 onces) Carte SIM Double SIM (Nano-SIM, double veille) Zones sensibles à la pression (détection tactile 520 Hz) Ventilateur de refroidissement intégré Cadre central en aluminium aéronautique Taper AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, 1600 nits (crête) Taille 6,8 pouces, 111,6 cm2 (~89,1 % rapport écran/corps) Résolution 1116 x 2480 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 400 ppi) Système d’exploitation Android 14, système d’exploitation Redmagic 9 Jeu de puces Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1 x Cortex-X4 de 3,3 GHz et 5 x Cortex-A720 de 3,2 GHz et 2 x Cortex-A520 de 2,3 GHz) GPU Adréno 750 Fente pour carte Non Interne 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM UFS4.0 Tripler 50 MP, (large), 1/1,57″, 1,0µm, PDAF, OIS 50 MP, (ultra-large), 1/2,76″, 0,64µm 2 MP, f/2.4, (macro) Caractéristiques Flash LED, HDR, panorama Vidéo 8K à 30 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips Célibataire 16 MP, f/2.0, (large), 1,12 µm, sous écran Caractéristiques HDR Vidéo 1080p à 30/60 ips Haut-parleur Oui, avec des haut-parleurs stéréo Prise 3,5 mm Oui Audio 32 bits/384 kHz Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE GPS GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO Port infrarouge Oui NFC Oui (en fonction du marché/de la région) Radio Non USB USB Type-C 3.2, OTG, connecteur accessoire, DisplayPort Capteurs Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole Taper Li-Po 6500 mAh, non amovible Mise en charge 80 W filaire, PD3.0 Couleurs Noir, Noir/Transparent, Argent

Le Redmagic 9 Pro est livré dans une boîte Redmagic argent/gris standard. En tant qu’habitué aux boîtes de smartphones modernes n’ayant absolument rien dans l’emballage, j’étais heureux de déballer ce téléphone car non seulement il s’agit d’un emballage volumineux, mais il est également livré avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer. L’expérience de déballage est simple et sans fioritures. Vous obtenez un étui transparent, un câble USB Type-C vers Type_C, un chargeur 80 W, une broche d’éjection SIM et le téléphone lui-même. La documentation est incluse, bien sûr, mais a-t-on vraiment besoin de la lire ?

Au moment où vous sortez le Redmagic 9 Pro de son emballage et l’allumez, vous réalisez que vous vous êtes plongé dans quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Du moins, c’était ma réaction, considérant qu’il s’agit du premier véritable smartphone de jeu sur lequel j’ai réussi à mettre la main. Cette chose est énorme, et j’ai vu des téléphones énormes comme l’iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra, mais il y a quelque chose dans ce téléphone qui le fait paraître plus grand que ces deux téléphones, et après avoir passé une semaine complète avec lui, je je commence à comprendre ce que c’est réellement. Désormais, le Redmagic 9 Pro laisse immédiatement une impression durable. Le téléphone est une épaisse dalle de verre et de métal. L’avant de l’écran est plat, tout comme l’arrière. Vous pouvez même faire tenir le téléphone tout seul sans aucun support si vous le souhaitez. Le téléphone mesure 164 x 76,4 x 8,9 mm et pèse 229 grammes. Le téléphone est construit en aluminium, avec un cadre central en aluminium de qualité aéronautique, garantissant que l’appareil ne se plie sous aucune pression.

La face avant du téléphone est ornée d’un énorme écran de 6,8 pouces avec une résolution de 1116 x 2480 pixels. Il offre des couleurs 1B, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 600 nits. Ces chiffres peuvent sembler un peu décevants, mais je peux affirmer avec certitude que le Redmagic 9 Pro possède l’un des meilleurs écrans, sinon le meilleur, que j’ai vu. Hors de la boîte, il est percutant, vibrant et devient très lumineux, même si les chiffres de luminosité racontent une autre histoire.

Pour la protection, il utilise le Corning Gorilla Glass 5. Pas de Victus 2 ici, mais vous savez, le verre est du verre et il se raye. L’écran abrite également un lecteur optique d’empreintes digitales, qui, étonnamment, est beaucoup plus rapide. Ce n’est toujours pas au même niveau qu’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, mais je n’ai jamais eu de cas où il ne reconnaîtrait pas mon empreinte digitale ou prendrait beaucoup de temps. Donc, je ne peux pas vraiment me plaindre ici.

Redmagic m’a envoyé le coloris grésil du Redmagic 9 Pro, et honnêtement, j’en suis tombé amoureux. Il y avait quelque chose dans la façon dont la vitre arrière réfléchissait la lumière. Les reflets en fibre de carbone et la légère texture du verre en font un régal absolu. Bien qu’agressif, ce design est définitivement mon préféré sur un marché où les smartphones commencent à paraître ennuyeux. L’arrière comporte également toutes les caméras, un flash LED et un ventilateur de refroidissement, qui affleurent tous le panneau de verre, afin qu’il n’y ait aucune oscillation. L’arrière dispose également d’une lumière LED pour les notifications, ce qui est pratique, mais j’aurais aimé qu’elle soit à l’avant.

Le dessus de l’appareil abrite un émetteur infrarouge, une prise casque, l’un des deux haut-parleurs stéréo et un microphone. Le côté gauche est en grande partie vide et n’a qu’une bouche d’aération, et le côté droit est le côté le plus occupé du téléphone avec les deux déclencheurs tactiles capacitifs en haut et en bas, une bouche d’aération, une bascule de volume, un bouton d’alimentation, un rouge brillant. un interrupteur pour Game Space et un microphone. Si vous avez de grandes mains, bonne chance en appuyant sur le bouton droit. Le bas est assez standard avec le deuxième haut-parleur stéréo, le port USB Type-C 3.2 Gen 2 avec charge filaire de 80 W, et il peut également servir de connecteur accessoire et de DisplayPort. Vous bénéficiez également d’un plateau SIM et d’un autre microphone.

En toute honnêteté, je suis tombé amoureux du design du Redmagic 9 Pro et, franchement, cela renforce mon point de vue sur l’importance d’avoir un écran plat sur un smartphone. Il est tout simplement bien meilleur qu’un écran incurvé, quelle que soit sa luminosité ou sa réactivité. Le téléphone est solide en main et peut être utilisé comme une arme si vous en ressentez le besoin, mais je vous le déconseille fortement.

Le plus gros problème que j’ai eu avec le OnePlus 10 Pro était la durée de vie de la batterie. Cela veut dire quelque chose compte tenu du fait que je suis un casanier, mais malgré cela, le téléphone m’obligerait à le recharger assez fréquemment. Le Redmagic 9 Pro, en revanche, me donne envie qu’il soit à court de batterie plus tôt afin de pouvoir le recharger avant de me rendormir.

Le Redmagic 9 Pro est livré avec la plus grosse batterie que j’ai jamais vue sur n’importe quel smartphone, soit 6 500 mAh. Au début, je craignais que le Snapdragon 8 Gen 3 qui alimente cette bête ne ronge la batterie, mais à ma grande surprise, ce fut complètement le contraire. J’ai eu plusieurs cas de téléphone qui ont duré plus de deux jours avec environ 8 heures de temps d’écran. Maintenant, depuis que j’ai reçu ce téléphone, je sors faire des courses avec, et cela ne m’a jamais donné l’impression que j’aurais dû emporter une banque d’alimentation avec moi.

J’ai mis le téléphone à l’épreuve, notamment en prenant des photos et en les retouchant, en écoutant de la musique tout en travaillant, en jouant à Call of Duty Mobile avec une luminosité maximale et en regardant simplement Reels ou tout autre contenu sur lequel je pouvais mettre la main. À ma grande surprise, le téléphone ne m’a jamais vraiment donné l’impression que je devrais être aux commandes. Bien sûr, je le facturerais toujours à un pourcentage respectable avant de me coucher, mais seulement par habitude, pas parce que je pensais qu’il allait s’épuiser.

Le Redmagic 9 Pro est également équipé d’une charge rapide de 80 W, qui utilise la norme PD 3.0. Maintenant, quand j’ai entendu parler de la vitesse de charge, j’avais un peu peur qu’elle ne fonctionne pas bien avec d’autres chargeurs (je vous regarde, OnePlus), mais j’ai chargé ce téléphone avec mon chargeur UGreen Nexode 140W GaN, et je n’ai jamais rencontré de problème. Le téléphone se charge avec sa propre technologie de charge rapide et fait des merveilles. Cette foutue chose peut passer de 0 à 100 en 35 minutes. Vous me dites qu’au moment où j’aurai fini de préparer et de prendre mon petit-déjeuner, mon téléphone sera prêt à fonctionner ? Je veux que plus de téléphones aient une charge aussi rapide.

Maintenant, je ne vais pas mentir. J’étais un peu inquiet de la chaleur qui serait générée lorsque le téléphone serait en charge. Cependant, le Redmagic 9 Pro dispose d’un ventilateur à l’arrière qui aide avec les thermiques, et en plus de cela, tant que vous n’utilisez pas activement le téléphone pendant qu’il est en charge, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes thermiques.

Je pense que je suis plus que confiant pour dire qu’en termes de batterie, le Redmagic 9 Pro est peut-être le meilleur téléphone que j’ai utilisé, et j’aimerais que davantage de fabricants de téléphones augmentent la capacité de la batterie. Le téléphone a une épaisseur de 8,9 mm, mais si c’est ce qu’il faut pour augmenter la capacité de la batterie, vous ne me verrez pas me plaindre.

Maintenant, les haut-parleurs ne sont pas vraiment quelque chose que je recherche chaque fois que j’achète un téléphone, mais je suppose que des années d’utilisation…