Jamie Redknapp n’a pas hésité à critiquer Arsenal après sa défaite en Coupe Carabao face à Manchester City.

Les Gunners ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs de Premier League et occupent la 15e place avec 14 points, leur pire début de saison depuis 1974-75.

Leurs problèmes se sont aggravés mardi soir après une défaite 4-1 en Coupe de la Ligue par le détenteur de City, qui les a fait sortir de la compétition, augmentant la pression sur l’Espagnol Arteta, qui a pris la direction du club en décembre dernier.

Et Redknapp a tenté de défendre Arteta sous le feu – en rejetant fermement le blâme sur les étoiles sous-performantes d’Arsenal.

Il a déclaré à Sky Sports: «Les gens disent: ‘va-t-il perdre son emploi?’, Perdre 4-1 à domicile n’est pas idéal. Leur dernière victoire était le 1er novembre contre Manchester United.

«Pour sa défense, ce jour-là, je me souviens d’avoir fait le match et je me suis dit » ils pourraient être sur quelque chose d’assez spécial ici « .

«Nous avons vu un milieu de terrain très talentueux à Partey, il avait l’air exceptionnel. La façon dont ils se sont installés, j’ai pensé, ils pourraient être bons.

«Puis, tout d’un coup, les choses sont allées et ils sont maintenant sans confiance.