Rediriger Internet, bombarder des tours de télévision et un deepfake Zelenskyy – six mois de guerre de l’information en Russie | Nouvelles du monde

L’échec de la Russie à remporter une victoire rapide contre l’Ukraine a forcé Vladimir Poutine à s’adapter.

Au cours des six derniers mois, Russie a mené une guerre de l’information parallèlement à sa campagne militaire.

Comment Moscou a redirigé Internet

Le 30 mai, la connexion Internet à Kherson occupée a été interrompue. Il est revenu en quelques heures, mais les gens ne pouvaient plus accéder à des sites comme Facebook, Twitter et les informations ukrainiennes.

Internet avait été redirigé vers la Russie. L’activité en ligne des habitants de Kherson était désormais visible à Moscou et soumise à la censure.

Le trafic Internet à Kherson était à l’origine acheminé à partir de hubs de réseau situés ailleurs dans le pays et passait par Kyiv. Ces connexions sont restées en place pendant les trois premiers mois de l’invasion avant qu’elle ne soit détournée. Alors que la Russie gagnait en force dans le sud de l’Ukraine, des informations ont révélé qu’elle prenait le contrôle des fournisseurs d’accès Internet locaux à Kherson, soit par la coopération, soit par la force. Une fois en contrôle, la Russie pourrait rediriger Internet vers Moscou via un fournisseur d’accès Internet appartenant à l’État en Crimée. Cela s’est brièvement produit le 1er mai, avant que les autorités ukrainiennes ne parviennent à l’inverser. Mais le 30 mai, alors que la Russie contrôlait désormais davantage d’infrastructures, cela s’est reproduit. Il apparaît maintenant permanent.

Les habitants de Kherson étant désormais contraints d’utiliser Internet russe s’ils veulent se connecter, ils sont soumis à la censure de Moscou.

Pendant trois mois, ils n’ont pas pu accéder à Facebook, Twitter et à d’autres sites de médias sociaux. Certains sites d’information ukrainiens sont également bloqués.

Alp Toker, directeur de Netblocks, une société de surveillance d’Internet, affirme que le réacheminement a « effectivement placé les citoyens ukrainiens sous la responsabilité et la surveillance de l’État russe en un tour de main ».

Les opérateurs Internet et les moniteurs signalent que l’accès à Internet dans de vastes zones de Kherson est censuré à un niveau similaire à celui observé en Russie. Certaines zones plus petites subissent une censure encore plus sévère, certains services Google étant bloqués.

Les Ukrainiens de Kherson trouvent des moyens d’échapper aux efforts de la Russie pour surveiller et censurer leur activité en ligne.

Lorsqu’Ivanna (pseudonyme) quitte son domicile, elle supprime les médias sociaux et les applications de messagerie comme Instagram et Telegram au cas où elle serait arrêtée par un soldat qui fouillerait son téléphone.

“Vous devez être prudent”, dit-elle à Sky News, en utilisant une application de messagerie en ligne.

Ivana supprime des applications comme Telegram de son téléphone lorsqu’elle quitte la maison



Elle se connecte en ligne à l’aide d’un VPN (réseau privé virtuel) qui cache l’emplacement de l’utilisateur et lui permet de contourner la censure russe.

Les recherches du logiciel ont augmenté à Kherson lorsque les contrôles sur Internet se sont resserrés.

Les recherches pour “VPN” ont augmenté en juin et juillet



La Russie a également fermé le réseau de téléphonie mobile à Kherson et de nouvelles cartes SIM sont vendues aux habitants.

Ivanna a déclaré à Sky News qu’un passeport était nécessaire pour acheter les cartes SIM, ce qui fait craindre que leur utilisation ne soit suivie.

Prudente, elle a payé un inconnu pour acheter une SIM à son nom.

Communications télévisées et téléphoniques ciblées

Dans les parties inoccupées de l’Ukraine, Moscou a cherché à détruire l’infrastructure de communication – comme les tours de télévision et les centres de communication.

C’est une tactique que la Russie voulait initialement éviter car elle ne voulait pas endommager les ressources qui seraient utiles en tant que force d’occupation, explique William Alberque, directeur de la stratégie, de la technologie et du contrôle des armements à l’Institut d’études stratégiques.

“La Russie pensait qu’elle allait gagner si vite [so wouldn’t] détruire l’infrastructure car il allait posséder cette infrastructure”, a-t-il déclaré à Sky News.

Mais en gardant les lignes ouvertes, les Ukrainiens ont pu communiquer entre eux et avec le reste du monde.

En fin de compte, la Russie a décidé de détruire ce qu’elle n’a pas pu saisir rapidement.

Des exemples d’attaques contre l’infrastructure de communication ont été enregistrés par le Center for Information Resilience, qui a suivi et vérifié des attaques comme celles-ci à l’aide d’informations open source.

Un incident enregistré par le groupe concernait un centre de communication dans le sud de l’Ukraine.

La tentative de la Russie de contrôler l’information a également inclus le ciblage des tours de télévision.

La tour de télévision de Kyiv touchée par un missile



Les coupures de courant en Ukraine ont également entraîné la perte de connectivité des plus grands fournisseurs d’accès Internet haut débit et mobile du pays.

La désinformation a doublé depuis le début de la guerre

La Russie a utilisé la désinformation pendant la guerre pour influencer ceux en Ukraine, les alliés du pays, ainsi que sa propre population à la maison.

Des exemples de fausses nouvelles pro-russes incluent une vidéo maladroitement truquée du président ukrainien disant aux gens de se rendre (connu sous le nom de vidéo deepfake) et des publications sur les réseaux sociaux accusant les victimes d’attentats à la bombe d’être des acteurs.

Image:

Une fausse vidéo de Zelenskyy, où sa tête était sensiblement trop grosse pour son corps, a été partagée en ligne



Certains des efforts de la Russie ont été efficaces. Moscou a affirmé que l’invasion visait en partie à lutter contre le nazisme au sein du gouvernement ukrainien. Les recherches de « nazi » en Russie et dans le monde ont explosé au cours de la première semaine de la guerre.

Image:

Les recherches du mot “nazi” en Russie ont augmenté au moment de l’invasion



Image:

Les recherches du terme “nazi” ont également augmenté dans le monde au moment de l’invasion



Le nombre de sites de désinformation a plus que doublé depuis l’invasion russe en février, selon Newsguard, qui fournit des classements de crédibilité pour les sites d’actualités et d’informations.

En mars, ses chercheurs ont trouvé 116 sites publiant de la désinformation liée à la guerre russo-ukrainienne. En août, ce nombre était passé à 250.

Image:

RT, une chaîne de télévision d’information internationale contrôlée par l’État russe, était l’un des sites identifiés par Newsguard. Photo : RT



Il n’est pas possible de montrer que tous ces sites sont gérés sur ordre de la Russie, cependant, Moscou a alloué une cagnotte accrue à sa branche de propagande.

Le site d’information indépendant en langue russe The Moscow Times a rapporté que le gouvernement avait “considérablement augmenté le financement des médias d’État au milieu de la guerre avec l’Ukraine”.

L’article citait des chiffres fournis par le gouvernement russe. Il a indiqué que 17,4 milliards de roubles (244 millions de livres sterling) avaient été alloués aux “médias de masse”, contre 5,4 milliards de roubles (76 millions de livres sterling) l’année précédente.

Il a déclaré qu’en mars, une fois la guerre en cours, quelque 11,9 milliards de roubles (167 millions de livres sterling) avaient été dépensés. C’est plus du double des dépenses combinées des deux mois précédents, qui étaient de 5 milliards de roubles (70 millions de livres sterling).

La recherche n’est pas une surprise pour M. Alberque, qui affirme que la campagne de désinformation de la Russie a été “constante”.

“Alors qu’ils passent en mode guerre, [Russia] doit passer au paiement direct des salaires et ne plus espérer que les gens se feront l’écho de ses messages mais les payer pour envoyer un certain nombre de messages par jour”, a-t-il déclaré à Sky News.

Pour l’avenir, M. Alberque croit que la mort de la fille d’un allié de Vladimir Poutine sera une distraction pour ceux qui dirigent les efforts de désinformation de la Russie.

Image:

Darya Dugina avec son père et l’allié de Poutine Alexander Dugin. Image : Twitter



La Russie a pointé du doigt l’Ukraine pour avoir perpétré l’attentat mortel à la voiture piégée à Moscou, mais Kyiv nie toute implication.

Un assassinat apparemment très médiatisé dans la capitale a suscité un certain nombre de théories du complot, y compris des allégations selon lesquelles la responsabilité pourrait incomber à un groupe russe cherchant à influencer la guerre.

“Le gouvernement russe va devoir essayer de contrôler ce récit”, explique M. Alberque.

Il ajoute que les ressources de propagande qui seraient concentrées sur l’Ukraine pourraient maintenant être entraînées dans les retombées de la mort, en disant : “Je pense que ça va être un énorme puits d’informations pour eux parce que ça va prendre du temps et de l’attention.”

