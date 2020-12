Les prochains mois de la pandémie de Covid-19 seront parmi « les plus difficiles de l’histoire de la santé publique de ce pays », a déclaré mercredi le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

Redfield, s’exprimant lors d’un événement organisé par la Chambre de commerce des États-Unis, a déclaré qu’environ 90% des hôpitaux du pays se trouvent dans « les zones chaudes et les zones rouges ». Il a ajouté que 90% des établissements de soins de longue durée se trouvent dans des zones à fort taux de propagation.

«Nous sommes donc actuellement à un moment très critique pour pouvoir maintenir la résilience de notre système de soins de santé», a déclaré Redfield. « La réalité est que décembre et janvier et février vont être des moments difficiles. Je crois en fait qu’ils vont être les plus difficiles de l’histoire de la santé publique de ce pays, en grande partie à cause du stress qui va être mis sur notre santé. -système de soins. «