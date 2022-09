Repenser la santéqui aide à créer, lancer et trouver des financements pour les startups de la santé numérique, a annoncé mardi avoir levé un tour de table de série C de 65 millions de dollars dirigé par General Catalyst.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent CVS Health Ventures, UPMC Enterprises, Eden Global Partners, Euclidean Capital, Samsung Next, TriplePoint Capital et Declaration Partners. Selon le rapport de Entreprise rapidela série C porte la valorisation post-monétaire de Redesign à 1,7 milliard de dollars.

Fondée en 2018, Redesign a déclaré avoir lancé plus de 40 entreprises de technologie de la santé, y compris une startup de soins à domicile MedArrive, la plateforme de coordination des soins contre le cancer Jasper Health et la société hybride de santé mentale UpLift.

Dans le cadre du financement, le PDG et directeur général de General Catalyst, Hemant Taneja, rejoindra le conseil d’administration de Redesign. La société a annoncé un Une levée de fonds de 250 millions de dollars en mars 2021.

La startup d’analyse de données de santé PurpleLab a levé 40 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B dirigé par Primus Capital, avec la participation d’Edison Partners.

La société propose une plate-forme qui aide les organisations de soins de santé à analyser les données du monde réel pour déterminer dans quelle mesure les interventions fonctionnent au niveau de la population. Il utilisera le financement pour investir dans de nouveaux actifs de données, le développement de produits et de nouvelles embauches.

“Nous nous concentrons sur la création d’infrastructures et d’outils pour aider nos clients à convertir des données du monde réel en preuves du monde réel, et cet investissement accélérera le taux d’adoption, de conversion et de retour sur investissement final”, a déclaré Mark Brosso, PDG. et fondateur de PurpleLab, a déclaré dans un communiqué.

“Comprendre les performances comparatives de divers traitements pour chaque condition devient plus facile grâce à des technologies telles que la désidentification via la tokenisation et est davantage motivé par des mandats législatifs tels que la loi sur les remèdes du 21e siècle. Dans un monde avec un accès accru à RWD, le plus grand défi réside dans la capacité à interpréter facilement les données.”

La start-up d’avantages sociaux Soda Health a récolté 25 millions de dollars en financement de série A.

Selon Axios, Lightspeed Venture Partners, Define Ventures et Qiming Ventures ont participé à l’augmentation. La société a été lancée en août 2021 avec un financement de démarrage de 6 millions de dollars.

Soda fournit une plate-forme technologique qui permet aux régimes de santé de rembourser les biens et services qui ne sont pas pris en charge par les allégations médicales traditionnelles, comme les aliments sains, les médicaments en vente libre et le transport. Les consommateurs peuvent acheter ces produits avec une carte de débit santé.

BabyLiveAdvice, qui fournit des soins de santé maternels et infantiles virtuels, a annoncé avoir clôturé un tour de table de 1,1 million de dollars mené par Venn Ventures et Synergen Technology Labs.

Les investisseurs stratégiques participants incluent Venn Ventures, Synergen Technology Labs, Ob Hospitalist Group (OBHG), CareFirst BCBS et LifeBridge Health.

“Grâce à notre partenariat BabyLiveAdvice, nous sommes impatients de fournir de nouvelles ressources de soins maternels à nos patients et à nos partenaires hospitaliers”, a déclaré le Dr Amy VanBlaricom, directrice clinique de l’OBHG et membre du conseil d’administration de BabyLiveAdvice, dans un communiqué. “Nous sommes particulièrement enthousiasmés par le potentiel de BabyLiveAdvice à avoir un impact positif sur les patients ayant des problèmes d’accès aux soins et sur les populations minoritaires que nous servons.”