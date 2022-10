Redesign Health licencie 67 employés dans le cadre d’un “mouvement de restructuration”

Après avoir levé 65 millions de dollars lors d’une ronde de série C il y a environ un mois, Redesign Health, une entreprise qui construit, lance et trouve des financements pour d’autres startups du secteur de la santé, licencie 67 employés, soit environ 20% de ses effectifs.

Refonte de la santé transmise MobiHealthActualités Courriel du PDG Brett Shaheen qu’il a envoyé aux employés.

Dans sa correspondance, Shaheen a déclaré que l’entreprise “avait pris la décision de restructurer certains de nos départements et d’éliminer 67 postes, soit un peu plus de 20% de notre entreprise”.

“Depuis le premier jour, nous avons continuellement fait évoluer notre modèle pour permettre une innovation plus fidèle à grande échelle, dans le but d’avoir un impact positif sur la vie de dizaines de millions de personnes. Dans le cadre de cette évolution continue, et compte tenu de la nécessité d’établir des priorités dans un marché difficile, nous prenons la décision difficile de réduire la taille de certaines équipes au sein de l’entreprise tout en continuant à en développer d’autres. Grâce à cela, nous pensons que nous pouvons créer un plus grand impact pour nos fondateurs et partenaires », a-t-il écrit.

“Bien que je sois convaincu que ces changements sont nécessaires, Redesign Health perdra aujourd’hui des membres de l’équipe incroyablement talentueux et engagés. Nous soutenons ceux qui sont touchés en offrant une indemnité de départ complète et sommes profondément reconnaissants de l’impact positif qu’ils ont eu sur Redesign et le l’industrie de la santé.”

La société a également déclaré que les licenciements pouvaient être liés à son évolution stratégique continue, par opposition à une décision financière, comme en témoigne sa récente augmentation de 65 millions de dollars en série C.

Redesign Health affirme avoir un bilan sain et continuer à embaucher. Il a des rôles ouverts sur son site Web et prévoit de terminer le premier trimestre 2023 avec un effectif total égal ou proche du niveau avant la récente réduction, réaffecté entre les départements restructurés selon ses nouvelles priorités.

Redesign a lancé plus de 40 entreprises de technologies de la santé depuis sa création en 2018, y compris une plateforme de coordination des soins contre le cancer Jasper Health, la société de gestion du poids Calibrate, la société de santé mentale UpLift et la société de soins à domicile MedArrive.

Les licenciements chez Redesign Health ont été signalés pour la première fois par Entreprise rapide.

LA GRANDE TENDANCE

Plusieurs entreprises ont récemment annoncé des licenciements en raison d’un changement de plans ou de direction.

Startup basée en Californie Curative, qui propose des services de test et de vaccination COVID-19 à travers les États-Unis, s’est concentrée sur le lancement d’un nouveau plan de santé. À son tour, il prévoit de licencier 109 employés début novembre.

peloton, qui a supprimé 500 employés lors de sa quatrième série de licenciements au début du mois, a cité la nécessité de restructurer l’entreprise après des difficultés financières. L’entreprise de fitness à domicile a connu un boom substantiel pendant la pandémie, qui s’est depuis atténuée.