Redémarrage de «  Frasier  »: Kelsey Grammer reprenant le rôle 17 ans après la fin de l’émission

La sitcom à succès des années 90 « Frasier » devrait revenir sur les écrans, Kelsey Grammer reprenant son rôle de radio-psychiatre Frasier Crane lors du redémarrage, a confirmé mercredi ViacomCBS.

L’émission, qui s’est terminée il y a 17 ans, mettait en vedette Grammer dans le personnage titulaire perspicace et a été un succès d’audience au cours de sa course de 11 ans. Ce sera une offre phare sur le nouveau service de streaming de ViacomCBS Paramount +.

Ce sera la deuxième fois que Grammer, 66 ans, reprend le rôle qui a défini sa carrière – après être apparu pour la première fois en tant que Crane au milieu des années 80 dans la série tout aussi appréciée « Cheers ».

Mais on ne savait pas si ses membres de la distribution de soutien le rejoindraient dans la nouvelle série, ce qui signifie que l’avenir du frère de Frasier, Niles, joué par David Hyde Pierce, et Daphne de Jane Leeves reste incertain.

« Frasier est de retour – et il est plus exactement le même que jamais », a déclaré ViacomCBS dans un communiqué mercredi. « Kelsey Grammer reprend son rôle de Dr Frasier Crane. »

Paramount + a ajouté qu’il rapportait « l’une des séries comiques les plus acclamées et les plus réussies de tous les temps ».

« Le renouveau aura tout ce que vous aimez dans l’original: le confort, une bonne écriture et bien sûr, un casting dirigé par Kelsey Grammer », a déclaré le service de streaming. Aucune date n’a été donnée pour le réveil.

CNN a contacté les représentants de Grammer pour commentaires.

L’une des retombées les plus réussies de l’histoire de la télévision, l’émission a suivi Crane dans sa ville natale de Seattle et a présenté un certain nombre de nouveaux personnages qui n’existaient pas dans « Cheers ». Il a continué à se faire un nom, profitant de 11 années populaires sur les ondes.

Son retour a été annoncé lors d’un événement de lancement de Paramount +, qui débutera le 4 mars. D’autres émissions confirmées incluaient la série policière d’anthologie « American Tragedy » et la comédie noire « Guilty Party », tandis que des films comprenant la suite de « A Quiet Place » et le septième volet « Mission Impossible » viendra au service après leur passage en salle.

ViacomCBS a fortement promu la plate-forme, une nouvelle image de marque du service existant CBS All Access, y compris avec plusieurs spots télévisés pendant le Super Bowl plus tôt ce mois-ci.